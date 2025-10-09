Valeria Márquez

¿Amiga de Valeria Márquez se quedó con el salón de belleza de la ‘influencer’?: ella responde

Vivian de la Torre, amiga de Valeria Márquez y señalada en redes como supuesta “culpable” de la muerte de la ‘influencer’ rompió el silencio ante señalamientos de haberse quedado con el salón de la joven fallecida.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Amiga de Valeria Márquez señalada como “culpable” de su muerte responde por qué “no pide justicia” 

Vivian de la Torre, amiga de Valeria Márquez y señalada en redes sociales como supuesta involucrada en la muerte de la ‘influencer’, rompió el silencio ante señalamientos de haberse quedado con Blossom, salón de la fallecida joven.

A través de su canal de difusión de Instagram, Vivian de la Torre reaccionó a la difusión de una fotografía en la que estaría presumiendo su “nuevo salón” y que, según diversas teorías, sería el mismo lugar en el que Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo.

“Oigan, ¿de dónde salió que yo me quedé con Blossom? De dónde sacaron esa ma**da?”, escribió el 9 de octubre.

Así reaccionó Vivian de la Torre
Imagen Vivian de la Torre / Instagram

“Obviamente no. Cómo me voy a quedar con un inmueble asegurado mis niños tan inteligentes”, agregó.

Vivian de la Torre aclaró que el inmueble en el que murió su amiga el 13 de mayo continúa asegurado. Además, hizo un llamado a no creer todo lo que surge en redes.

“Nada más paso a aclarar que no lo tengo yo. No soy dueña ni nada. Es un inmueble asegurado. No se crean todo lo que ven en redes, no la frieguen”, insistió y aclaró que su propósito con esta declaración era únicamente defenderse.

“Yo no hablo del tema con afán de ‘colgarme’, pero ya hay unas cosas que se inventan que sí es necesario aclararlas”, sentenció.

Así surgieron los rumores.
Imagen Reina Venenosa / Instagram

La muerte de Valeria Márquez

El 13 de mayo, Valeria Márquez fue atacada a balazos por un sujeto que se hizo pasar como repartidor.

El hombre la habría ido a buscar en dos ocasiones, siendo en esta última cuando le disparó, en al menos tres ocasiones, cuando ella se encontraba en una transmisión en vivo de TikTok.

Vivian de la Torre fue señalada como supuesta involucrada en el asesinato de la joven porque durante el ‘live’ le insistió en varias ocasiones a la ‘influencer’ que se quedara en el establecimiento para que recibiera obsequios que le mandaba.

Oficialmente, las autoridades no la señalaron como sospechosa. Sin embargo, sí mencionaron que entrevistaron “al circulo cercano” de Valeria Márquez para esclarecer su asesinato.

