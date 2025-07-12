Fiscalía confirma avances en el caso de Valeria Márquez a dos meses de su asesinato

Video Valeria Márquez habría recibido inquietante señal de la Santa Muerte antes de morir: quedó en video

A casi dos meses del feminicidio de la 'influencer' y empresaria, Valeria Márquez, la Fiscalía del Estado de Jalisco ha confirmado avances en la investigación.

Alfonso Gutiérrez Santillán, vicefiscal de Investigación Criminal en Jalisco, compartió el reporte en conferencia de prensa, informó diario Milenio.

" Sí se tienen avances, sobre todo en el de Valeria hay avances, pero no podemos comunicarlo, pero sí se tienen avances por el área de feminicidios en este caso".

El vicefiscal explicó que "las investigaciones se llevan con especial cuidado debido a la sensibilidad y perfil de las víctimas", por lo cual no pueden revelar datos. Además, señaló que el caso cuenta con un "seguimiento especial" debido a la gravedad de los hechos y a la "presión social".

Gutiérrez Santillán aseguró que "las pesquisas siguen activas y avanzando en diferentes áreas" para esclarecer la muerte de la 'influencer'.

Ventilan detalle que ha complicado el caso de Valeria Márquez

Durante una de sus transmisiones, Valeria Márquez confirmó que las cámaras de seguridad de su salón de belleza no servían, lo cual ha impedido que se tengan mayores datos de lo que sucedió el 13 de mayo, cuando un presunto repartidor le quitó la vida a tiros durante un 'live' en TikTok.

Sin embargo, el 'youtuber' SoyHost dio a conocer el 4 de julio que habló con un trabajador de la plaza comercial donde se encuentra el local de Valeria, y mencionó que el negocio de la modelo sí tenía una cámara de vigilancia funcional al exterior, pero habría sido "arrancada una semana antes de su asesinato", lo cual podría confirmar que el asesinato habría estado planeado con antelación.

Aunque este hecho no es información oficial ni confirmada por las autoridades, en mayo el fiscal general de Jalisco, Salvador González de los Santos, señaló que debido a la complejidad del caso no descartarían los videos y datos que circula del caso en redes sociales.