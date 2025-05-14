¿Quién es Vivian, a quien la ‘influencer’ Valeria Márquez nombra en su ‘live’ y agradece regalos?

Video Así fueron los últimos minutos de la 'influencer' a la que le quitaron la vida durante 'live'

El asesinato de la ‘influencer’ Valeria Márquez está siendo investigado ya por la Fiscalía del Estado de Jalisco “conforme al protocolo de feminicidio”.

Fue la tarde de este martes 13 de mayo, mientras la también empresaria realizaba un ‘live’, que una persona, presumiblemente un hombre, le dispara en la cabeza y el tórax, según se aprecia en videos que circulan en redes sociales del ‘en vivo’.

Durante su transmisión, la creadora de contenido relató que se encontraba al interior de su salón de belleza esperando por un mensajero que previamente había estado en el local y avisó regresaría para darle un obsequio.

Al respecto, ella confesó: “Me quedé preocupada… que porque dice que no se le vía la cara [al repartidor]. […] ¿Me iban a levantar o qué?”.

“A lo mejor me iban a matar o algo”, igualmente manifestó Márquez al tiempo que hablaba ante la cámara para sus seguidores.

¿Quién es Vivian, la mujer a la que Valeria Márquez menciona en su ‘live’?

En un instante de su conexión, Valeria Márquez compartió que, aunque ya quería irse, una mujer le solicitó se quedara en el establecimiento para que recibiera una bebida que le envió.

“Que me espere, dice la Vivian, que porque quiere ver mi cara”, dijo la modelo a la vez que revisaba su celular.

“Rápido, pende…, que me tengo que ir”, gritó de forma efusiva, presumiblemente dirigiéndose a la mencionada Vivian.

En otra parte de su ‘en vivo’, se puede apreciar que Valeria carga una bolsa con el logo de una famosa cafetería y asegura, “Vivian, mejor dime que te gusto”.

Sólo segundos más tarde, ella recibe de un hombre, el cual no aparece a cuadro, un muñeco y afirma emocionada: “¡Es un cochinillo! Güey, la Vivian está enamorada de mí, te lo juro”.

De acuerdo con medios como Infobae y El Heraldo de México, la joven a la que Márquez se refirió sería Vivian de la Torre, quien ahora está siendo acusada por internautas de presuntamente haber “puesto” a su amiga para que le arrebataran la vida.

En su perfil de Instagram, Vivian se describe a sí misma como “bloguera” y sube a su ‘feed’ regularmente solo ‘selfies’.

Vivian de la Torre se despide de Valeria Márquez

Este 14 de mayo, Vivian de la Torre publicó en sus historias de la aplicación una fotografía en la que aparece con la difunta Valeria Márquez.

“Mi güerita preciosa, te amaré por siempre, mi niña. Jamás imaginé una vida sin ti. Sin duda tengo un angelote que me cuidará siempre. Te amo, Barbie”, escribió encima.

El pasado 20 de abril, ella colgó en su TikTok un clip en el que se puede apreciar a ambas bailando y anotó: “Qué bonitas somos. Ni se nota que siempre nos cuernean con churpias”.