Valeria Márquez

¿‘El Doble R’ involucrado en la muerte de Valeria Márquez?: autoridades mexicanas responden

El titular de la Fiscalía de Jalisco, Salvador González de los Santos, reaccionó a lo señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que relaciona a Ricardo Ruíz Velasco con el asesinato de la ‘influencer’.

Univision picture
Por:Univision
Video Asesinato de Valeria Márquez: departamento del Tesoro de EE.UU. señala a criminal de estar involucrado

Autoridades mexicanas reaccionaron a la resiente imputación por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre el asesinato de la ‘influencer’ Valeria Márquez.

Este 18 de junio, la dependencia destapó por medio de un comunicado que sancionó a cinco líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos Ricardo Ruíz Velasco, conocido como ‘El Doble R’.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo detallado, el susodicho sería un “teniente senior” de la organización delictiva y lo vinculan con diversos crímenes, incluyendo el homicidio de la modelo, ocurrido el pasado 13 de mayo.

Según la institución, él era la presunta “pareja sentimental” de la creadora de contenido, a quien un supuesto repartidor le disparó en al menos tres ocasiones, momento que quedó transmitido en un ‘live’ de TikTok.

Más sobre Valeria Márquez

Amiga de Valeria Márquez señalada como “culpable” de su muerte responde por qué “no pide justicia” 
0:53

Amiga de Valeria Márquez señalada como “culpable” de su muerte responde por qué “no pide justicia” 

Univision Famosos
Fiscalía confirma avances en el caso de Valeria Márquez a dos meses de su asesinato
2 mins

Fiscalía confirma avances en el caso de Valeria Márquez a dos meses de su asesinato

Univision Famosos
Valeria Márquez habría recibido inquietante señal de la Santa Muerte antes de morir: quedó en video
1:00

Valeria Márquez habría recibido inquietante señal de la Santa Muerte antes de morir: quedó en video

Univision Famosos
Los últimos días de Valeria Márquez junto a su familia antes de morir: sale a la luz video
0:59

Los últimos días de Valeria Márquez junto a su familia antes de morir: sale a la luz video

Univision Famosos
Asesinato de Valeria Márquez: departamento del Tesoro de EE.UU. señala a criminal de estar involucrado
0:55

Asesinato de Valeria Márquez: departamento del Tesoro de EE.UU. señala a criminal de estar involucrado

Univision Famosos
Valeria Márquez: a un mes de su muerte, fiscal informa "avances" en la investigación
0:56

Valeria Márquez: a un mes de su muerte, fiscal informa "avances" en la investigación

Univision Famosos
Asesinato Valeria Márquez: a un mes de su trágico fallecimiento, autoridades revelan avances
2 mins

Asesinato Valeria Márquez: a un mes de su trágico fallecimiento, autoridades revelan avances

Univision Famosos
Tumba de Valeria Márquez aparece llena de flores y maquillaje a un mes de su muerte y aparente destrozo
0:59

Tumba de Valeria Márquez aparece llena de flores y maquillaje a un mes de su muerte y aparente destrozo

Univision Famosos
Tumba de Valeria Márquez se llena de flores, maquillaje y muñecas tras presunta vandalización
2 mins

Tumba de Valeria Márquez se llena de flores, maquillaje y muñecas tras presunta vandalización

Univision Famosos
Caso Valeria Márquez: ya se sabe el nombre de quién le mandó flores con un “perdón” tras su muerte
1:01

Caso Valeria Márquez: ya se sabe el nombre de quién le mandó flores con un “perdón” tras su muerte

Univision Famosos

¿Integrante de CJNG responsable de la muerte de Valeria Márquez?

Tras lo indicado por la mencionada área del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Salvador González de los Santos, titular de la Fiscalía de Jalisco, se pronunció acerca de si Ricardo Ruíz es el principal sospechoso del atentado fatal a Valeria Márquez.

“En la carpeta de investigación no tenemos ningún dato que lo involucre directamente a él”, dijo en declaraciones presentadas por El Heraldo de México.

El funcionario aclaró que no confirma ni desmiente que ‘El Doble R’ haya sostenido un romance o amistad con la empresaria, dueña de un salón de belleza.

“No tenemos algún dato, alguna entrevista, alguna evidencia que nos haga saber eso; desde luego, no podemos descartar nada, si tuvo alguna relación con esta persona”, enunció, retoma Telediario.

Él insistió que en los documentos que conforman sus indagaciones no cuentan con “información en ese sentido”.

Sigue investigación por el asesinato de Valeria Márquez

Salvador González de los Santos detalló que actualmente siguen “trabajando bajo el protocolo de feminicidio” sus indagaciones acerca del ataque a Valeria Márquez.

PUBLICIDAD

Como parte de sus pesquisas, analizan los celulares de la celebridad de redes sociales para ver qué elementos les “pueden proporcionar”.

Hasta ahora, no hay detenidos u órdenes de aprehensión en contra de alguna persona.

Video Así fueron los últimos minutos de la 'influencer' a la que le quitaron la vida durante 'live'
Relacionados:
Valeria MárquezAsesinatosFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD