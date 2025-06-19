¿‘El Doble R’ involucrado en la muerte de Valeria Márquez?: autoridades mexicanas responden

Video Asesinato de Valeria Márquez: departamento del Tesoro de EE.UU. señala a criminal de estar involucrado

Autoridades mexicanas reaccionaron a la resiente imputación por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre el asesinato de la ‘influencer’ Valeria Márquez.

Este 18 de junio, la dependencia destapó por medio de un comunicado que sancionó a cinco líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos Ricardo Ruíz Velasco, conocido como ‘El Doble R’.

De acuerdo con lo detallado, el susodicho sería un “teniente senior” de la organización delictiva y lo vinculan con diversos crímenes, incluyendo el homicidio de la modelo, ocurrido el pasado 13 de mayo.

Según la institución, él era la presunta “pareja sentimental” de la creadora de contenido, a quien un supuesto repartidor le disparó en al menos tres ocasiones, momento que quedó transmitido en un ‘live’ de TikTok.

¿Integrante de CJNG responsable de la muerte de Valeria Márquez?

Tras lo indicado por la mencionada área del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Salvador González de los Santos, titular de la Fiscalía de Jalisco, se pronunció acerca de si Ricardo Ruíz es el principal sospechoso del atentado fatal a Valeria Márquez.

“En la carpeta de investigación no tenemos ningún dato que lo involucre directamente a él”, dijo en declaraciones presentadas por El Heraldo de México.

El funcionario aclaró que no confirma ni desmiente que ‘El Doble R’ haya sostenido un romance o amistad con la empresaria, dueña de un salón de belleza.

“No tenemos algún dato, alguna entrevista, alguna evidencia que nos haga saber eso; desde luego, no podemos descartar nada, si tuvo alguna relación con esta persona”, enunció, retoma Telediario.

Él insistió que en los documentos que conforman sus indagaciones no cuentan con “información en ese sentido”.

Sigue investigación por el asesinato de Valeria Márquez

Salvador González de los Santos detalló que actualmente siguen “trabajando bajo el protocolo de feminicidio” sus indagaciones acerca del ataque a Valeria Márquez.

Como parte de sus pesquisas, analizan los celulares de la celebridad de redes sociales para ver qué elementos les “pueden proporcionar”.

Hasta ahora, no hay detenidos u órdenes de aprehensión en contra de alguna persona.