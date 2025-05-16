Valeria Márquez

¿Cámaras en estética de Valeria Márquez fueron robadas tras su muerte?: esto pasó

La ‘influencer’ Valeria Márquez fue asesinada a balazos cuando se encontraba en un live de TikTok. Tras el fallecimiento de la joven, de 23 años, las cámaras de seguridad que se encontraban en su establecimiento fueron “arrancadas”.

La trágica muerte de la ‘influencer’ Valeria Márquez sigue en la mira. Luego del asesinato de la joven, de 23 años, se difundió en redes sociales que las cámaras de seguridad de su establecimiento habían sido supuestamente robadas.

De acuerdo con Telediario, las cámaras de seguridad, que habrían registrado el ataque contra Valeria Márquez, así como la apariencia del hombre que disparó en tres ocasiones contra ella, fueron “aseguradas” por las autoridades mexicanas con el objetivo de integrar estos elementos a la carpeta de investigación.

“Las cámaras de seguridad del establecimiento que estaban debajo del toldo principal fueron arrancadas por parte de los agentes investigadores. Solamente dejaron colgando un cable del cual tenía la conexión”, se informó el 14 de mayo.

De la misma forma Roberto Alarcón, Coordinador del Gabinete de Seguridad de Jalisco, detalló que había “mucha información que es complicada” y que no debía revelarse para “salvaguardar el sigilo de la intervención para que eventualmente no se pueda caer ante el Poder Judicial”.

Autoridades analizan cámaras de seguridad

Este 15 de mayo, la Fiscalía General de Justicia de Jalisco dio a conocer que todos los videos de las cámaras de seguridad estaban siendo analizados, puntualizando que, además de estos elementos, también se estaban investigando videos de negocios aledaños.

“Todas las declaraciones e indicios, incluidos videos y publicaciones en redes, están siendo analizados. La investigación sigue bajo protocolo de feminicidio, con perspectiva de género, sin revictimización y en apego a los principios de legalidad y respeto a los derechos humanos”, reportaron.

Más tarde, Denis Rodríguez, vocero de la Fiscalía, declaró a la agencia de noticias Associated Press que el asesino de Valeria Márquez podría ser un sicario.

“El agresor llegó a preguntar por la víctima. Es decir, aparentemente no la conocía. Con ello podría deducirse, sin ser concluyente, que es una persona a sueldo. Pero, evidentemente, es alguien que va con una encomienda”, declaró.


