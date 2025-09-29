Muertes

Hallan sin vida a Tyra Spaulding, exMiss Universo Jamaica: tenía 26 años

La exreina de belleza Tyra Spaulding fue encontrada sin vida en su departamento de Kingston, en Jamaica. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la organización del certamen de belleza.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 988 o entrando a este sitio web.


Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Revelan que famosa periodista que murió en accidente aéreo “tomaba clases para ser pilota”

Tyra Spaulding murió a los 26 años. La exMiss Universo Jamaica 2023 fue hallada sin vida en su departamento de Kingston, de la isla jamaiquina, el 23 de septiembre.

Los primeros reportes fueron dados a conocer por el diario local ‘The Gleander’, donde se reveló que fue la familia de Spaulding fueron quienes descubrieron el cuerpo de la joven.

Según reportes de la Unidad de Comunicaciones Corporativas (CCU) de la Fuerza de Policía de Jamaica, a Tyra Spaulding la encontraron “colgada en su habitación”.

Tras confirmarse el fallecimiento de la exMiss Universo Jamaica, la organización del certamen de belleza en el que participó en 2023 emitió un comunicado donde lamentaron su partida, pero también la describieron como un “alma radiante”.

“Lloramos la pérdida de la hermosa Tyra Spaulding. Ella era un alma radiante y un ser humano increíble. Su luz, gracia, belleza y espíritu amable tocaron cada vida que encontró, dejando recuerdos que nunca desaparecerán”, expresaron el 24 de septiembre.

Así se dio a conocer la muerte de Tyra Spaulding.
Imagen Miss Universe Jamaica / Instagram


"En la Organización Miss Universo Jamaica mantenemos a la familia, amigos y seres queridos de Tyra en nuestras más sinceras oraciones mientras celebramos la hermosa vida que compartió con nosotros”, sentenciaron.

Lo que se sabe de su fallecimiento

La Policía de Jamaica informó que la muerte de Tyra Spaulding está siendo tratada como presunto suicidio. Sin embargo, señalaron que serán los resultados de la autopsia los que determinen la línea de investigación a seguir.

Asimismo, la Unidad de Comunicaciones Corporativas (UCC) de la Policía señaló que los peritajes y análisis médicos forenses serán determinantes para esclarecer las causas del fallecimiento.

Su lucha por su salud mental

Tyra Spaulding obtuvo el título como Miss Universo Jamaica en 2023. Tras su participación en el certamen de belleza, la joven de 26 años habló abiertamente sobre su salud mental.

En sus redes sociales como en su canal de YouTube, la modelo se sinceró en varias ocasiones sobre su dificultad para lidiar con sus emociones y pensamientos. Incluso, en uno de sus últimos videos declaró que había pensado en lastimarse, pero que ya estaba recibiendo ayuda.

“Estoy luchando por mi vida en estos momentos, en una batalla contra mí misma; siento que necesito salir y hacer algo porque mi mente está intentando matarme”, dijo el 4 de septiembre.

