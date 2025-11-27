Celebridades

Famosa ‘influencer’ sufre muerte de una de sus gemelas y comparte tristes fotos

Tineke Younger dio a conocer que su bebé Arya perdió la vida mientras aún estaba dentro de su vientre. La creadora de contenido explicó qué sucedió.

Dayana Alvino
Video Muere la bebé recién nacida de famoso beisbolista de los Dodgers: así la despidió

La famosa ‘influencer’ Tineke ‘Tini’ Younger, de 24 años, dio a conocer la muerte de una de sus bebés gemelas.

La creadora de contenido compartió la triste noticia por medio de un ‘post’ en Facebook, este miércoles 26 de noviembre.

“Esta no es la publicación que pensé que compartiría una vez que nacieran las gemelas, pero, lamentablemente, a principios de esta semana perdimos a nuestra dulce niña Arya”, escribió.

¿Qué le pasó a la bebé de ‘Tini’ Younger?

La estrella de ‘TikTok’ compartió la razón por la que su hija perdió la vida aún estando en su vientre y a poco de que diera a luz.

“Llegamos a casi las 36 semanas, estábamos tan cerca de terminar y de que las niñas nacieran a término, pero tuve un desprendimiento de placenta y perdimos a nuestra dulce niña”, explicó.

De acuerdo con Mayo Clinic, el desprendimiento de placenta “se produce cuando esta se separa parcial o totalmente de la pared del útero antes del parto, lo que puede disminuir o bloquear el suministro de oxígeno y nutrientes del bebé y causar fuerte sangrado a la madre”.

Tineke Younger compartió estas fotografías de su pequeña Arya.
Tineke Younger puntualizó que su otra pequeña, de la que no dijo el nombre, “está muy bien y respira por sí sola”.

“Ambas son tan hermosas y Arya siempre será admirada, su hermana sabrá que es gemela y que tiene una preciosa hermana gemela”, indicó.

“Me voy a tomar un descanso, no sé por cuánto tiempo, pero prometo que volveré. Los quiero, chicos”, apuntó para concluir su mensaje.

Tineke ‘Tini’ Younger comparte triste foto tras perder a la bebé

Ella acompañó su misiva con una serie de fotografías, en blanco y negro, del momento del alumbramiento y en las que aparece con Arya y su esposo, Antoine Wright Jr.

La pareja anunció que se convertirían en papás de dos a finales del pasado junio, afirmando que se sentían “bendecidos”.

