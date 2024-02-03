Silvia Pinal

La razón por la que Silvia Pinal aún no sabe que murió su amiga Tina Galindo

La asistente personal de la actriz explicó por qué no le han informado sobre la reciente muerte de la productora teatral, con quien mantenía una entrañable amistad desde hace varias décadas.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video El vínculo que unía a Daniela Romo y Tina Galindo: perdió a su compañera de vida

La productora teatral Tina Galindo murió a los 78 años la noche del 29 de enero, por complicaciones y secuelas del covid-19. Silvia Pinal quien continúa convaleciente tras haber estado hospitalizada durante varios días por una neumonía, no ha sido notificada del fallecimiento de su entrañable amiga.

Efigenia Ramos, asistente personal de la primera actriz, confirmó que no le han dado la lamentable noticia.

"No se lo hemos dicho porque ellas se querían mucho, las dos, la señorita Tina era una gran persona, esto pues sí nos hizo cimbrar aquí en la casa", contó recientemente al programa 'Ventaneando'.

Ramos está consciente de que le deben avisar pronto a Silvia Pinal, pues no pueden tenerla "aislada" de la información, ya que ve la televisión.

"Le tenemos que decir por lo menos para que le rece un poco. Además, porque ella ve la tele, entonces ayer empezó a pasar una nota, le cambiamos, pero sí vio a la señorita Tina y dijo '¿Qué dijeron de Tina?'. El problema es que no la podemos tener completamente aislada de las cosas", señaló.

¿Tina Galindo era la albacea de la herencia de Silvia Pinal?

El 30 de enero María Elena Galindo, hermana de Tina Galindo, compartió con los medios de comunicación que no le había avisado de la muerte de la productora a Silvia Pinal porque sabe que está "delicada" de salud.

"No le he avisado porque ella está muy delicada y a mí no me gustan que la expongan. Ellas se querían muchísimo", reportó TVyNovelas.

Era tan fuerte los lazos de amistad, que la matriarca de la dinastía Pinal nombró como albacea a Tina, así lo reveló su hermana.

"Tan se querían mucho que ella (Tina) era la albacea de doña Silvia, por la confianza que le tenía. Yo sé que a Silvia no le puedo decir ahorita", reiteró a la prensa.

Efigenia Ramos fue cuestionada respecto a las declaraciones de María Elena Galindo, aunque aseveró que desconoce si eso es verdad.

"No lo sabemos porque no conocemos el testamento, eso lo desconocemos totalmente", señaló.

Finalmente, la mano derecha de Silvia Pinal aseveró que la salud de la actriz "va muy bien, la verdad estamos muy contentos porque yo la veo cada día mejor, en todos sentidos. La cuidamos, pero ya no quiere las papillas, y en cuanto puede quiere algo sólido, pero hasta que nos digan que ya sin papillas, le tenemos que cambiar la dieta", explicó al show.


Relacionados:
Silvia PinalEfigenia RamosTina GalindoCelebridadesTelenovelasNovelasFamosos

