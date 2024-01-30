Un mes antes de perderla, Daniela Romo se decía feliz porque Tina Galindo mejoraba: "La adoro"

Video Daniela Romo habla del apoyo que le da a su mánager y amiga Tina Galindo por el cáncer

Tina Galindo, productora teatral y de espectáculos en vivo, así como amiga inseparable de Daniela Romo, murió la noche de este 29 de enero a los 72 años.

Hasta el momento, la cantante, de 64 años, no se ha pronunciado sobre esta pérdida. Hace sólo un mes, ella se manifestó feliz por la recuperación que la también mánager presentaba en su salud.

Daniela Romo estaba feliz porque Talina Galindo “luchaba” por su salud

A casi tres años de que Tina Galindo contrajera covid-19, Daniela Romo aseveró que la creativa se encontraba estable.

“Está bien, ahí va, ella luchando y eso es lo más importante”, indicó en declaraciones presentadas por ‘De primera mano’ el 17 de diciembre.

La intérprete de ‘Yo no te pido la luna’ inclusive externó su alegría ante el hecho de que la representante artística continuará a su lado.

“Todo el mundo lo sabe, aunque luego malinterpreten las cosas, pero es la persona que más adoro y admiro, porque yo soy su hechura, ella me hizo a mí”, externó.

“Y me ha ayudado 44 años de mi vida y, además, estuvo conmigo todo mi cáncer, y no puedo más que celebrar que esté viva y luchando como siempre, y que me siga haciendo sentir que la debo de admirar porque es una grande”, añadió.

Este martes, a poco tiempo de que trascendiera la noticia del deceso de Tina, su hermana, María Elena Galindo, compartió con la periodista María Luisa Valdés Doria que ella “falleció de complicaciones del covid”.

En un comunicado, “familiares y amigos” de quien fuera una de las personalidades más destacadas del medio artístico en México, brindaron más información.

“Tina nos dejó repentinamente debido a un paro respiratorio”, se lee en el texto publicado mediante la cuenta de Instagram de Danna Vázquez, relacionista pública.

Daniela Romo destacó la fuerza de Tina Galindo

En una entrevista para Televisa Espectáculos, en febrero de 2023, Daniela Romo hizo hincapié en la fortaleza que tenía Tina Galindo.

“Es un ser más que importante para mí y estoy con ella, y además con una admiración gigantesca porque tiene una fuerza y es maravillosa persona, que no ceja en lo que está haciendo”, dijo.

En ese momento, la actriz detalló: “Va muy bien y eso me contenta muchísimo. Lo que pasa es que ahora no puede andar de arriba pa’ abajo, como andábamos antes, pero eso no importa, es lo de menos”.

Ante la situación que atravesaba su amiga, la protagonista de Vencer el Desamor, melodrama que puedes ver aquí en ViX, sí experimentó una emoción desoladora.

“A veces sí me pasa que me siento en orfandad, porque sobre todo cuando pasó esto (la pandemia) primero se fueron algunos amigos, luego mi mamá y después Tina tuvo su accidente”, comentó.

Romo aparentemente se refería a que Galindo sufrió un derrame cerebrovascular en octubre de 2020, el cual le habría ocasionado una parálisis facial.