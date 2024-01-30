Muere Tina Galindo, productora y amiga inseparable de Daniela Romo

Video Daniela Romo habla del apoyo que le da a su mánager y amiga Tina Galindo por el cáncer

Tina Galindo, reconocida productora teatral y espectáculos en vivo, murió el 29 de enero, reportan medios mexicanos.

¿De qué murió Tina Galindo?

La reconocida figura, considerada como una "institución" en el espectáculo mexicano, falleció a los 78 años de edad, informaron Televisa Espectáculos y López Dóriga Digital.

La periodista María Luisa Valdés Doria, de la cadena Multimedios, habló con la hermana de la productora, María Elena Galindo, quien reveló la causa de muerte de la afamada creativa.

" Falleció de complicaciones del covid. Le dio el covid hace un año y los pulmones quedaron muy lastimados", dijo la mujer a través de un audio presentado en Telediario.

También confirmó que el deceso de la productora, quien en octubre de 2020 había sufrido un derrame cerebral, ocurrió este lunes a las "11 de la noche".

La agencia de representación de Tina Galindo precisó que la productora perdió la vida "repentinamente debido a un paro respiratorio".

Tina Galindo y Daniela Romo tenían una cercana relación

En septiembre pasado, se viralizó en TikTok y redes sociales una conversación de febrero de 2023 en la que la cantante Daniela Romo reveló que Tina Galindo ha estado a su lado durante los momentos más difíciles de su vida, incluyendo su lucha contra el cáncer. La describió como el ser "más que importante" en su vida.

Tina Galindo (derecha) era inseparable de Daniela Romo. En esta imagen aparecen junto a Carla Estrada (centro). Imagen Mezcalent

"Ella estuvo conmigo todo mi cáncer y ha estado conmigo 44 años, hemos hecho toda la vida juntas", contó en aquella ocasión.

Daniela Romo confesó que "tenerla cerca" la "alentaba": "El que ella me supervise mis cosas, me diga qué hacer como siempre, ha sido, es la jefa... la adoro con todo mi ser".

¿Quién era Tina Galindo?

Tina Galindo fue representante artística de Daniel Romo desde 1982. Ella fue una de las personalidades más destacadas dentro del espectáculo en México, y comenzó su carrera en 1972 con el montaje de 'El efecto de los rayos gama sobre las caléndulas'.

En 1994 fue designada Directora de Televiteatros y Promovisión Mexicana y, dos años después, nombrada Vicepresidente de Representaciones Artísticas y Musicales para Grupo Televisa, puesto con el que tuvo bajo su dirección la empresa Melody.