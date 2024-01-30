Muertes de famosos

Muere Tina Galindo, productora y amiga inseparable de Daniela Romo

Medios mexicanos reportan la muerte de Tina Galindo, reconocida productora teatral y de espectáculos muy cercana a la cantante Daniela Romo.

Por:
Univision
Video Daniela Romo habla del apoyo que le da a su mánager y amiga Tina Galindo por el cáncer

Tina Galindo, reconocida productora teatral y espectáculos en vivo, murió el 29 de enero, reportan medios mexicanos.

¿De qué murió Tina Galindo?

PUBLICIDAD

La reconocida figura, considerada como una "institución" en el espectáculo mexicano, falleció a los 78 años de edad, informaron Televisa Espectáculos y López Dóriga Digital.

La periodista María Luisa Valdés Doria, de la cadena Multimedios, habló con la hermana de la productora, María Elena Galindo, quien reveló la causa de muerte de la afamada creativa.

Más sobre Muertes de famosos

Despierta América de luto: muere querido integrante y así lo despiden
0:59

Despierta América de luto: muere querido integrante y así lo despiden

Univision Famosos
Dramática muerte de expresentador de CNN en Español conmociona: así apareció horas antes
0:56

Dramática muerte de expresentador de CNN en Español conmociona: así apareció horas antes

Univision Famosos
Muere el modelo Yago Campos a los 25 años: lo encontraron en su habitación de un hotel en Grecia
2 mins

Muere el modelo Yago Campos a los 25 años: lo encontraron en su habitación de un hotel en Grecia

Univision Famosos
Muere querido expresentador de CNN en Español: estaba con amigos y sufrió "desvanecimiento"
2 mins

Muere querido expresentador de CNN en Español: estaba con amigos y sufrió "desvanecimiento"

Univision Famosos
Muere súbitamente querida presentadora de 42 años: revelan causa de su fallecimiento
2 mins

Muere súbitamente querida presentadora de 42 años: revelan causa de su fallecimiento

Univision Famosos
Asesinan a ‘influencer’ Esmeralda Ferrer junto a sus dos hijos: ataque tendría relación con su esposo
2 mins

Asesinan a ‘influencer’ Esmeralda Ferrer junto a sus dos hijos: ataque tendría relación con su esposo

Univision Famosos
#ArchivoFamosos: así presentaron Maribel Guardia y Joan Sebastian a su hijo en TV y hoy ya están juntos
1:00

#ArchivoFamosos: así presentaron Maribel Guardia y Joan Sebastian a su hijo en TV y hoy ya están juntos

Univision Famosos
Muere joven reina de belleza en trágico accidente: lo que se sabe
1 mins

Muere joven reina de belleza en trágico accidente: lo que se sabe

Univision Famosos
Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene 
1:00

Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene 

Univision Famosos
Pee Wee revela cómo halló muerto a su padre: luto habría detonado su arresto
0:59

Pee Wee revela cómo halló muerto a su padre: luto habría detonado su arresto

Univision Famosos

" Falleció de complicaciones del covid. Le dio el covid hace un año y los pulmones quedaron muy lastimados", dijo la mujer a través de un audio presentado en Telediario.

También confirmó que el deceso de la productora, quien en octubre de 2020 había sufrido un derrame cerebral, ocurrió este lunes a las "11 de la noche".

La agencia de representación de Tina Galindo precisó que la productora perdió la vida "repentinamente debido a un paro respiratorio".

Tina Galindo y Daniela Romo tenían una cercana relación

En septiembre pasado, se viralizó en TikTok y redes sociales una conversación de febrero de 2023 en la que la cantante Daniela Romo reveló que Tina Galindo ha estado a su lado durante los momentos más difíciles de su vida, incluyendo su lucha contra el cáncer. La describió como el ser "más que importante" en su vida.

Tina Galindo (derecha) era inseparable de Daniela Romo. En esta imagen aparecen junto a Carla Estrada (centro).
Tina Galindo (derecha) era inseparable de Daniela Romo. En esta imagen aparecen junto a Carla Estrada (centro).
Imagen Mezcalent

"Ella estuvo conmigo todo mi cáncer y ha estado conmigo 44 años, hemos hecho toda la vida juntas", contó en aquella ocasión.

Daniela Romo confesó que "tenerla cerca" la "alentaba": "El que ella me supervise mis cosas, me diga qué hacer como siempre, ha sido, es la jefa... la adoro con todo mi ser".

PUBLICIDAD

¿Quién era Tina Galindo?

Tina Galindo fue representante artística de Daniel Romo desde 1982. Ella fue una de las personalidades más destacadas dentro del espectáculo en México, y comenzó su carrera en 1972 con el montaje de 'El efecto de los rayos gama sobre las caléndulas'.

En 1994 fue designada Directora de Televiteatros y Promovisión Mexicana y, dos años después, nombrada Vicepresidente de Representaciones Artísticas y Musicales para Grupo Televisa, puesto con el que tuvo bajo su dirección la empresa Melody.


Relacionados:
Muertes de famososTina GalindoTeatroFamososCelebridadesDaniela Romo

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD