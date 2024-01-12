Silvia Pinal se enfrenta a una nueva complicación en su salud tras padecer neumonía

Video ¿Silvia Pinal está en terapia intensiva o solo tiene una gripa? Lo que se sabe sobre su salud

Silvia Pinal fue dada de alta del hospital el pasado 31 de diciembre, luego de que la actriz de 93 años fuera internada para atender la “neumonía” que la aquejaba.

La hija de la actriz, Alejandra Guzmán, compartió aquel día, en entrevista con Hoy, que su mamá estaba “feliz” y que se estaban realizando adecuaciones en su casa para que pudiera continuar con la convalecencia ahí.

A menos de 15 días de que su salud presentara mejoría, ahora la estrella mexicana se enfrenta a una nueva complicación.

¿Qué padecimiento tiene Silvia Pinal?

Fue la asistente de Silvia Pinal, Efigenia Ramos, quien reveló que ella presenta una lesión en su piel, por lo que debe ser atendida.

“Esta muy bien, lo único es que salió con una llaga, entonces hay que estársela curando”, indicó en entrevista para el programa ‘Ventaneando’, transmitida este 11 de enero.

La colaboradora de la llamada ‘Última Diva del Cine’ dejó claro que la actriz avanza favorablemente en su recuperación, pese a su herida.

“De ahí en fuera todo está superbién, sus curaciones. Su fisioterapeuta para movimientos todos los días está viniendo para que ella se mueva más”, explicó.

Sobre si la protagonista de telenovelas como Mi Marido Tiene Familia ha tenido que someterse a una dieta rigurosa, comentó que "no".

“Nos dijeron que papillas, pero desde que llegó (ha comido): bacalao, espagueti al horno, picadillo, lasaña”, relató.

“Ayer le dimos alambre de pollo, o sea, le entra a todo, el domingo comió rosca de reyes. Ella es muy fuerte, además con muchas ganas de vivir”, añadió.

Ante la situación que atraviesa doña Silvia, Alejandra Guzmán continúa atenta, por lo que pasa con ella tiempo en su residencia.

“Ayer estuvo toda la mañana aquí”, puntualizó Ramos. “Pero parece que se va a ir a trabajar”, adelantó de igual manera.

Doctor de Silvia Pinal detalló qué requiere ella para sanar

El sábado 30 de diciembre, el doctor que atendió a Silvia Pinal comunicó que ella tenía que cumplir con “tres pilares” para que el regreso a su hogar fuera “seguro, eficaz y factible”.

“El primero es que tolere vía oral, que tenga buena hidratación y buena ingesta calórica”, expuso ante la cámara de Hoy.