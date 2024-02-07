Laura Zapata

Laura Zapata reacciona al trastorno que le diagnosticaron a Thalía

La villana de telenovelas fue cuestionada sobre la salud de su hermana, quien recientemente fue diagnosticada con disgeusia.

Por:
Ashbya Meré.
Video Thalía hace un emotivo llamado de auxilio luego de ser diagnosticada con nuevo trastorno

Thalía compartió el 30 de enero que fue diagnosticada con disgeusia, un trastorno que altera el sentido del gusto, síntomas que le comenzaron a finales del 2023, explicó en un breve video que publicó en TikTok.

"Estoy traumada, me acaban de confirmar que tengo disgeusia. ¿Qué? Es una alteración del gusto con un sabor constante a sal, a metal 24/7 y no puedo dejar de sentirlo", contó.

La protagonista de 'María la del Barrio', telenovela que puedes ver en ViX, compartió que ha recurrido a remedios caseros para disminuir los malos sabores, sin embargo, continúan constantes.

"De las pocas cosas que me ayudan es tomar agua con limón, es tomar cosas como con vinagre, es comer cosas con mucha sal. El olfato está perfecto. Cuando como me sabe bien, después que dejo de comer tengo el sabor constante en la boca", señaló.

Laura Zapata reacciona al nuevo padecimiento de Thalía

La actriz fue cuestionada respecto al episodio de salud por el que atraviesa su hermana, la intérprete de 'Amor a la Mexicana'.

"¡Wow! Pues pobrecita, es pérdida de un sentido, o sea, el sentido del gusto no puedes distinguir entre un sabor y el otro", dijo sobre su hermana en entrevista con el programa 'Ventaneando'.

Lamentó que la esposa de Tommy Mottola esté padeciendo disgeusia: "La pérdida de uno de los sentidos está cañón, porque el sentido del gusto es un gran placer que te abre a la vida ¿no?", añadió.

Finalmente, Zapata deseó que Thalía se recupere: " Pues pobre, ojalá que se componga".

Laura Zapata aclara sobre rumores de que tiene covid-19

La villana de Rosa Salvaje, telenovela que puedes ver en ViX, también explicó que, aunque tuvo algunos síntomas de covid-19, la prueba salió negativa.

"A lo mejor sí me dio tantito, no te sé decir, pero resulta que empecé onda a moquear, onda toser, la voz ronca, me empecé a sentir mal, empecé a tener diarrea y dije no bueno, este es un signo indudable de que tengo covid".

Laura se practicó la prueba cinco días después de que comenzaron los síntomas, pero los resultados fueron negativos, por lo que descartaron que había sido infectada por el virus.

