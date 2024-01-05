Thalía sufre pérdida familiar: con este emotivo mensaje le dan el último adiós

Video Thalía se transforma en arbolito de Navidad con ayuda de sus fans y el resultado es hermoso

Thalía y la familia Sodi comenzaron el 2024 con una fuerte pérdida, la cual fue confirmada por una sobrina de la cantante, quien reveló en redes sociales que están de luto por la muerte de su papá Manuel Sodi.

Paulina Sodi utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer el sensible fallecimiento de su padre, quien es primo de la cantante.

Con una publicación, la periodista mostró lo afectada que está por la partida de don Manuel Sodi, a quien despidió con un conmovedor mensaje, el cual acompañó con algunas de las últimas fotografías que se tomó con él.

“ Vuela alto Pá, aquí vamos a estar bien. Te amamos muchísimo Papá”, escribió la conductora de noticias como descripción del posteo, en el cual colocó emojis en forma de corazón.

Paulina Sodi, sobrina de Thalía, se despidió de su papá con desgarrador mensaje. Imagen Paulina Sodi/Instagram

Varios famosos se solidarizaron con la sobrina de Thalía y en el hilo de comentarios le externaron el pésame.

Genaro Lozano fue uno de los primeros en mandar palabras de aliento a Paulina Sodi y afirmó: “Abrazo con el alma”. La actriz Ligia Uriarte también quedó consternada y afirmó: “Lo siento mucho Pau. Abrazo fuerte.

Mientras que Adamari López externó: “Un abrazo Pau, fortaleza para toda la familia”.

Hasta el momento, Thalía no se ha pronunciado sobre la muerte de su primo.

Paulina Sodi no ha revelado las causas del fallecimiento de su papá, pero en septiembre pasado informó que su padre había permanecido hospitalizado por 20 días, luego de una cirugía de ocho horas y una semana en terapia intensiva.

¿Quién es Paulina Sodi, la sobrina de Thalía que pocos conocen?

En el mundo del espectáculo se sabe que Thalía viene de una familia artística, pues es hermana de Laura Zapata y su sobrina Camila Sodi también es actriz.

Sin embargo, pocos saben que la cantante tiene otra sobrina que es periodista y triunfa como conductora de noticias, se trata de Paulina Sodi.

La presentadora comenzó su carrera en México, siguiendo el ejemplo de su mamá que también ejerció como periodista.

“Cuando yo estaba chiquita, mi mamá tenía un programa de entrevistas en la radio…y a veces cuando eran personajes jóvenes, mi mamá me llamaba para que le ayudara con las entrevistas, y así empecé en esto”, confesó al blog Chron.

En 2006, la sobrina de Thalía debutó como presentadora de noticias y en 2013 dejó México, para mudarse a Houston, Texas.