Video El romántico beso de Taylor Swift a Travis Kelce con el que celebraron su triunfo en el Super Bowl

Taylor Swift estaría reconsiderando sus planes de boda con Travis Kelce a tan solo tres meses de anunciar su compromiso.

Este miércoles 26 de noviembre, Page Six reportó que la cantante y el jugador de futbol americano estarían revisando su lista de invitados y, al supuestamente percatarse de la cantidad, se encontrarían valorando hacer algunos ajustes a su plan original, el cual consistía en celebrar su boda de manera íntima.

Una fuente cercana a la pareja dijo a Page Six que, en lugar de elegir un elegante lugar en Tennessee para la celebración, ahora estarían valorando la opción de casarse en una isla privada.

“Nuestras fuentes dicen que Swift y Kelce están considerando una isla privada como Necker en las Islas Vírgenes Británicas, que es propiedad del magnate inglés Richard Branson”.

Sin embargo, también se reporta que “el tamaño de Necker todavía podría ser un problema”, por lo que estarían valorando celebrar su boda en otra parte del Caribe.

Su historia de amor

La historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce comenzó en julio de 2023, cuando él asistió al concierto de ‘The Eras Tour’ en el Arrowhead Stadium, casa de los Kansas City Chiefs. Su intención era entregarle a Swift una pulsera de la amistad con su número de teléfono, pero no logró acercarse a ella debido a los estrictos protocolos del show.

Frustrado pero inspirado, Travis compartió la anécdota en su podcast ‘New Heights’, lo que llamó la atención de la cantante.

Swift, intrigada por el gesto, lo describió como “una locura romántica” que parecía sacada de una película de los años 80. Poco después, el 24 de septiembre, fue vista en un palco del estadio junto a la madre de Kelce, lo que disparó los rumores de romance.

La confirmación oficial llegó el 14 de octubre de 2023, cuando la pareja apareció tomada de la mano en el ‘afterparty’ de ‘Saturday Night Live’.

Ambos han hablado abiertamente sobre su relación. Swift dijo que lo que más le atrajo fue la autenticidad de Kelce y su audacia para acercarse sin intermediarios. Él, por su parte, aseguró que su conexión fue “orgánica” y que estar con ella se siente como estar con alguien que conoce de toda la vida.