Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen después de dos años de noviazgo

El jugador de futbol americano le entregó el anillo de compromiso a la cantante y la pareja compartió la romántica sesión fotográfica en la que estuvieron rodeados de flores.

Por:
Univision
Video El romántico beso de Taylor Swift a Travis Kelce con el que celebraron su triunfo en el Super Bowl

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron en matrimonio, así lo anunciaron este 26 de agosto a través de las redes sociales.

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar”, escribió la feliz pareja, quienes darán el siguiente paso en su relación, después de casi dos años juntos.

Las imágenes fueron tomadas en un jardín lleno de flores en donde se les ve abrazados y en una de las fotografías la cantante neoyorkina muestra el enorme anillo de compromiso.

Taylor y Travis, ambos de 35 años, confirmaron su romance en septiembre de 2023 y desde entonces, la cantante lo acompaña a los partidos de los Chiefs de Kansas City, mientras que él la acompaña durante sus giras musicales, cuando los entrenamientos se lo permiten.

En diversas ocasiones, la pareja ha sido centro de apuestas sobre su relación, desde la fechas en que se comprometerían, hasta si lo harían en algún Super Bowl.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen.
Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen.
Imagen Taylor Swift/Instagram

La historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce

Todo comenzó en julio de 2023, cuando Kelce asistió al concierto de ‘The Eras Tour’ en el Arrowhead Stadium, casa de los Kansas City Chiefs. Su intención era entregarle a Swift una pulsera de la amistad con su número de teléfono, pero no logró acercarse a ella debido a los estrictos protocolos del show.

Frustrado pero inspirado, Travis compartió la anécdota en su podcast ‘New Heights’, lo que llamó la atención de la cantante.

Swift, intrigada por el gesto, lo describió como “una locura romántica” que parecía sacada de una película de los años 80. Poco después, el 24 de septiembre, fue vista en un palco del estadio junto a la madre de Kelce, lo que disparó los rumores de romance.

La confirmación oficial llegó el 14 de octubre de 2023, cuando la pareja apareció tomada de la mano en el ‘afterparty’ de ‘Saturday Night Live’.

Ambos han hablado abiertamente sobre su relación. Swift dijo que lo que más le atrajo fue la autenticidad de Kelce y su audacia para acercarse sin intermediarios. Él, por su parte, aseguró que su conexión fue “orgánica” y que estar con ella se siente como estar con alguien que conoce de toda la vida.

Después de casi dos años de noviazgo, Travis Kelce le dio el anillo de compromiso a Taylor Swift.
Después de casi dos años de noviazgo, Travis Kelce le dio el anillo de compromiso a Taylor Swift.
Imagen Taylor Swift/Instagram
