Celine Dion

Céline Dion reaparece en los GRAMMY 2024 tras lucha contra rara enfermedad: Taylor Swift la ignora

Céline Dion sorprendió al dejarse ver en los Premios GRAMMY 2024 luego de que una de sus hermanas había dicho en diciembre pasado que "no tenía control de sus músculos". La canadiense fue ovacionada en el escenario y le entregó el premio final a Taylor Swift, quien aparentemente la ignoró.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video Céline Dion reaparece tras un año de luchar contra una terrible enfermedad

Céline Dion sorprendió en los Premios GRAMMY 2024 al hacer una sorpresiva aparición justo al final de la gala.

Se trató de una aparición que no estaba anunciada en medio de especulaciones sobre su salud tras anunciar que fue diagnosticada en octubre de 2021 con el síndrome de persona rígida, que afecta al sistema nervioso y le provoca espasmos musculares, lo que la ha forzado a abandonar los escenarios.

Céline Dion no estaba anunciada en el 'line-up' oficial de los GRAMMY 2024.
Céline Dion no estaba anunciada en el 'line-up' oficial de los GRAMMY 2024.
Imagen Getty Images

La aparición de Celine Dion

PUBLICIDAD

La canadiense de 55 años fue la encargada de entregar el premio al Álbum del Año, siendo ovacionada al momento en que salió caminando al escenario.

"¡Gracias a todos! Los amo también", dijo antes de entregar el premio, "son preciosos. Cuando digo que estoy feliz de estar aquí, lo digo de corazón".

Más sobre Celine Dion

¿Celine Dion odia su canción más famosa? La cantante no quiere saber nada de 'Titanic'
3:05

¿Celine Dion odia su canción más famosa? La cantante no quiere saber nada de 'Titanic'

Univision Famosos
Muere sobrina de Celine Dion en fatal accidente en vísperas de fin de año: esto es lo que pasó
2 mins

Muere sobrina de Celine Dion en fatal accidente en vísperas de fin de año: esto es lo que pasó

Univision Famosos
Céline Dion ya perdió el control de sus músculos debido a su enfermedad: su salud preocupa a fans
1:27

Céline Dion ya perdió el control de sus músculos debido a su enfermedad: su salud preocupa a fans

Univision Famosos
Céline Dion reaparece tras un año de luchar contra una terrible enfermedad
1:44

Céline Dion reaparece tras un año de luchar contra una terrible enfermedad

Univision Famosos
¿Céline Dion ya está paralizada? Su hermana habla de la enfermedad y cómo sus hijos menores la cuidan
1:46

¿Céline Dion ya está paralizada? Su hermana habla de la enfermedad y cómo sus hijos menores la cuidan

Univision Famosos
Celine Dion dedica emotivo mensaje a su recién fallecida madre en medio de su concierto en Miami
2:14

Celine Dion dedica emotivo mensaje a su recién fallecida madre en medio de su concierto en Miami

Univision Famosos
Así como Sherlyn, estos famosos han recurrido a diferentes métodos para cumplir su sueño de ser padres
14 fotos

Así como Sherlyn, estos famosos han recurrido a diferentes métodos para cumplir su sueño de ser padres

Univision Famosos
"Mi suerte no ha sido muy buena": Celine Dion se ve obligada a cancelar su show en Las Vegas
1 mins

"Mi suerte no ha sido muy buena": Celine Dion se ve obligada a cancelar su show en Las Vegas

Univision Famosos
Estos famosos compraron su propia isla y hasta nombre le pusieron
15 fotos

Estos famosos compraron su propia isla y hasta nombre le pusieron

Univision Famosos
Así han ayudado los famosos a damnificados de México y Puerto Rico
15 fotos

Así han ayudado los famosos a damnificados de México y Puerto Rico

Univision Famosos

"Aquellos que han tenido la suerte de estar aquí en los Premios GRAMMY nunca deben dar por sentado el tremendo amor y alegría que la música trae a nuestras vidas y a las personas de todo el mundo".

Así se dejó ver Céline Dion en los Premios GRAMMY 2024.
Así se dejó ver Céline Dion en los Premios GRAMMY 2024.
Imagen Getty Images


Muchas de las celebridades asistentes se pusieron de pie para recibirla y escuchar sus palabras antes de entregar el premio final de la gala, que se lo llevó Taylor Swift por el disco 'Midnights', rompiendo un récord de más victorias en la categoría con cuatro.

Tras escuchar su nombre como ganadora, Swift subió emocionada al escenario y no se detuvo para saludar a la canadiense ni tampoco la mencionó en su discurso luego de esperarla para entregarle el
gramófono.

Tras esta aparente actitud, la joven cantante de 34 años fue señalada en algunos medios y redes sociales y de inmediato se convirtió en tema de conversación.

Taylor Swift pareció ignorar a Céline Dion al momento en que subió a recoger el premio que ella le entregó.
Taylor Swift pareció ignorar a Céline Dion al momento en que subió a recoger el premio que ella le entregó.
Imagen Getty Images


Sin embargo, minutos después de que terminó la transmisión de televisión de la gala, medios como Entertainment Tonight difundieron una foto en la que aparece Taylor Swift abrazando de manera muy cariñosa a Céline Dion, quien sonríe a la cámara tras bambalinas.

La rara enfermedad de Céline Dion

Céline Dion, ganadora de dos Premios Óscar y varios Premios GRAMMY y autora de éxitos como 'My heart will go on', reveló en octubre de 2021 que sufre el síndrome de persona rígida.

PUBLICIDAD

Las especulaciones sobre un supuesto agravamiento de su salud se avivaron cuando en diciembre pasado la hermana de la artista, Claudette Dion, declaró que la cantante "no tiene control de sus músculos", lo que le había afectado a sus cuerdas vocales y le impedía cantar como en el pasado.

En los GRAMMY 2024 se le vio moverse sin aparente dificultad y lucía contenta por estar ante muchos de sus colegas.

El 2 noviembre de 2023, Entertainment Weekly reportó que la cantante hizo su primera aparición pública en más de tres años tras el diagnóstico que recibió. La artista apareció en el T-Mobile Arena para ver un partido de hockey entre el equipo de su ciudad natal, los Montreal Canadiens, y los Vegas Golden Knights.

Luego, el 6 de noviembre, el portal de la revista Billboard reportó que la famosa cantante estaba entre el público del concierto final de Katy Perry en su residencia en Las Vegas.

Video Céline Dion ya perdió el control de sus músculos debido a su enfermedad: su salud preocupa a fans
Relacionados:
Celine DionTaylor SwiftPremios GRAMMY 2024EnfermedadesSaludFamososCelebridadesTaylor SwiftGrammyPolémicas de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD