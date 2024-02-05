Céline Dion reaparece en los GRAMMY 2024 tras lucha contra rara enfermedad: Taylor Swift la ignora

Video Céline Dion reaparece tras un año de luchar contra una terrible enfermedad

Céline Dion sorprendió en los Premios GRAMMY 2024 al hacer una sorpresiva aparición justo al final de la gala.

Se trató de una aparición que no estaba anunciada en medio de especulaciones sobre su salud tras anunciar que fue diagnosticada en octubre de 2021 con el síndrome de persona rígida, que afecta al sistema nervioso y le provoca espasmos musculares, lo que la ha forzado a abandonar los escenarios.

Céline Dion no estaba anunciada en el 'line-up' oficial de los GRAMMY 2024. Imagen Getty Images

La aparición de Celine Dion

La canadiense de 55 años fue la encargada de entregar el premio al Álbum del Año, siendo ovacionada al momento en que salió caminando al escenario.

"¡Gracias a todos! Los amo también", dijo antes de entregar el premio, "son preciosos. Cuando digo que estoy feliz de estar aquí, lo digo de corazón".

"Aquellos que han tenido la suerte de estar aquí en los Premios GRAMMY nunca deben dar por sentado el tremendo amor y alegría que la música trae a nuestras vidas y a las personas de todo el mundo".

Así se dejó ver Céline Dion en los Premios GRAMMY 2024. Imagen Getty Images



Muchas de las celebridades asistentes se pusieron de pie para recibirla y escuchar sus palabras antes de entregar el premio final de la gala, que se lo llevó Taylor Swift por el disco 'Midnights', rompiendo un récord de más victorias en la categoría con cuatro.

Tras escuchar su nombre como ganadora, Swift subió emocionada al escenario y no se detuvo para saludar a la canadiense ni tampoco la mencionó en su discurso luego de esperarla para entregarle el

gramófono.

Tras esta aparente actitud, la joven cantante de 34 años fue señalada en algunos medios y redes sociales y de inmediato se convirtió en tema de conversación.

Taylor Swift pareció ignorar a Céline Dion al momento en que subió a recoger el premio que ella le entregó. Imagen Getty Images



Sin embargo, minutos después de que terminó la transmisión de televisión de la gala, medios como Entertainment Tonight difundieron una foto en la que aparece Taylor Swift abrazando de manera muy cariñosa a Céline Dion, quien sonríe a la cámara tras bambalinas.

Celine Dion and Taylor Swift backstage at the #GRAMMYs. pic.twitter.com/cCHxfgzJ89 — Entertainment Tonight (@etnow) February 5, 2024

La rara enfermedad de Céline Dion

Céline Dion, ganadora de dos Premios Óscar y varios Premios GRAMMY y autora de éxitos como 'My heart will go on', reveló en octubre de 2021 que sufre el síndrome de persona rígida.

Las especulaciones sobre un supuesto agravamiento de su salud se avivaron cuando en diciembre pasado la hermana de la artista, Claudette Dion, declaró que la cantante "no tiene control de sus músculos", lo que le había afectado a sus cuerdas vocales y le impedía cantar como en el pasado.

En los GRAMMY 2024 se le vio moverse sin aparente dificultad y lucía contenta por estar ante muchos de sus colegas.

El 2 noviembre de 2023, Entertainment Weekly reportó que la cantante hizo su primera aparición pública en más de tres años tras el diagnóstico que recibió. La artista apareció en el T-Mobile Arena para ver un partido de hockey entre el equipo de su ciudad natal, los Montreal Canadiens, y los Vegas Golden Knights.

Luego, el 6 de noviembre, el portal de la revista Billboard reportó que la famosa cantante estaba entre el público del concierto final de Katy Perry en su residencia en Las Vegas.