Selena Gómez

Selena Gómez toma radical decisión tras la polémica y drama con Timothée Chalamet y Kylie Jenner

La cantante negó haber hablado del actor y la empresaria en la pasada entrega de los Golden Globes. Tras la polémica, compartió en Instagram la decisión que tomó.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video ¿Selena Gomez y Kylie Jenner tienen una rivalidad por un hombre? El drama entre ellas lleva años

Selena Gómez se despidió de las redes sociales, al menos por un tiempo, así lo anunció la noche del 9 de enero, luego de la polémica que se suscitara por su plática con Taylor Swift y Keleigh Sperry en la entrega de los Golden Globes, acontecida el domingo 7.

Según lo que se especuló, la cantante con raíces mexicanas les habría contado a sus amigas que Timothée Chalamet se habría negado a tomarse una foto con ella, pues su novia Kylie Jenner no habría estado de acuerdo. Sin embargo, tanto Selena como Timothée desmintieron la información.

PUBLICIDAD

La actriz señaló en una publicación de E! News en Instagram, con fecha del 8 de enero, que el tema de conversación fue sobre unos amigos, mientras que el actor aseveró a TMZ el mismo día por la noche, que su relación con Selena "está bien".

Más sobre Selena Gómez

Selena Gómez se reencuentra con Karla Sofía Gascón tras negar que la llamó “rata rica”
2 mins

Selena Gómez se reencuentra con Karla Sofía Gascón tras negar que la llamó “rata rica”

Univision Famosos
Selena Gómez rompe el silencio tras alegado insulto de Karla Sofía Gascón: “La magia ha desaparecido”
2 mins

Selena Gómez rompe el silencio tras alegado insulto de Karla Sofía Gascón: “La magia ha desaparecido”

Univision Famosos
¿Karla Sofía Gascón llamó "rata rica" a Selena Gómez? La actriz responde por polémico tuit
0:58

¿Karla Sofía Gascón llamó "rata rica" a Selena Gómez? La actriz responde por polémico tuit

Univision Famosos
Karla Sofía Gascón reaparece y rompe en llanto tras polémicos tuits contra Selena Gómez y más
3 mins

Karla Sofía Gascón reaparece y rompe en llanto tras polémicos tuits contra Selena Gómez y más

Univision Famosos
¿Selena Gómez podría ser deportada? Él es su papá nacido en México y estos son sus orígenes
1:08

¿Selena Gómez podría ser deportada? Él es su papá nacido en México y estos son sus orígenes

Univision Famosos
¿Selena Gómez será deportada tras llorar por las redadas? Político pide su expulsión de EEUU
1:05

¿Selena Gómez será deportada tras llorar por las redadas? Político pide su expulsión de EEUU

Univision Famosos
¿Por qué llora Selena Gómez? Devastada rompe en llanto en medio de las deportaciones en EEUU
1:08

¿Por qué llora Selena Gómez? Devastada rompe en llanto en medio de las deportaciones en EEUU

Univision Famosos
Eugenio Derbez reacciona a triunfo de ‘Emilia Pérez’ en Globos de Oro: ¿arremete de nuevo?
0:47

Eugenio Derbez reacciona a triunfo de ‘Emilia Pérez’ en Globos de Oro: ¿arremete de nuevo?

Univision Famosos
El potente discurso de la actriz trans Karla Sofía Gascón en los Globos de Oro 2025: "Soy quien soy"
1:03

El potente discurso de la actriz trans Karla Sofía Gascón en los Globos de Oro 2025: "Soy quien soy"

Univision Famosos
Salma Hayek presume como nunca sus canas en los Globos de Oro 2025: los mejores looks en video
1:19

Salma Hayek presume como nunca sus canas en los Globos de Oro 2025: los mejores looks en video

Univision Famosos

Selena Gómez se despide de las redes sociales

La intérprete de 'Ice Cream' anunció en una historia de Instagram que se alejará de las redes sociales por un tiempo, para enfocarse "en lo que realmente importa".

Con un video en donde aparece su novio, el productor Benny Blanco, tirado en el piso con un par de pequeños niños que le dan besos y se escucha de fondo la risa de Selena, escribió: " Estaré fuera de las redes por un tiempo. Me estoy enfocando en lo que realmente importa".

Selena Gómez se despide de las redes sociales.
Selena Gómez se despide de las redes sociales.
Imagen Selena Gómez/Instagram

Selena Gómez lo vuelve a hacer

Esta no es la primera vez que la cantante se retira temporalmente de las redes sociales tras alguna polémica.

En 2018, la actriz eliminó su cuenta de Instagram después de recibir críticas por su apariencia física. Un año después lo volvió a hacer para concentrarse en su salud mental.

La tercera ocasión fue en 2020, cuando lo hizo a manera de protesta en contra del discurso de odio que se genera en las redes sociales.


Relacionados:
Selena GómezTimothée ChalametKylie JennerTaylor SwiftPolémicas de famososCelebridadesFamososTaylor Swift

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD