Selena Gómez toma radical decisión tras la polémica y drama con Timothée Chalamet y Kylie Jenner

¿Selena Gomez y Kylie Jenner tienen una rivalidad por un hombre? El drama entre ellas lleva años

Selena Gómez se despidió de las redes sociales, al menos por un tiempo, así lo anunció la noche del 9 de enero, luego de la polémica que se suscitara por su plática con Taylor Swift y Keleigh Sperry en la entrega de los Golden Globes, acontecida el domingo 7.

Según lo que se especuló, la cantante con raíces mexicanas les habría contado a sus amigas que Timothée Chalamet se habría negado a tomarse una foto con ella, pues su novia Kylie Jenner no habría estado de acuerdo. Sin embargo, tanto Selena como Timothée desmintieron la información.

La actriz señaló en una publicación de E! News en Instagram, con fecha del 8 de enero, que el tema de conversación fue sobre unos amigos, mientras que el actor aseveró a TMZ el mismo día por la noche, que su relación con Selena "está bien".

Selena Gómez se despide de las redes sociales

La intérprete de 'Ice Cream' anunció en una historia de Instagram que se alejará de las redes sociales por un tiempo, para enfocarse "en lo que realmente importa".

Con un video en donde aparece su novio, el productor Benny Blanco, tirado en el piso con un par de pequeños niños que le dan besos y se escucha de fondo la risa de Selena, escribió: " Estaré fuera de las redes por un tiempo. Me estoy enfocando en lo que realmente importa".

Selena Gómez lo vuelve a hacer

Esta no es la primera vez que la cantante se retira temporalmente de las redes sociales tras alguna polémica.

En 2018, la actriz eliminó su cuenta de Instagram después de recibir críticas por su apariencia física. Un año después lo volvió a hacer para concentrarse en su salud mental.

La tercera ocasión fue en 2020, cuando lo hizo a manera de protesta en contra del discurso de odio que se genera en las redes sociales.