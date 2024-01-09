Selena Gómez

Selena Gómez revela si habló de Kylie Jenner en los Golden Globes y Timothée Chalamet reacciona

La cantante puso un alto a las especulaciones y explicó de qué platicó con Taylor Swift en la premiación. Por su parte, Timothée Chalamet reveló si hay drama entre su novia y Selena Gómez.

Por:
Ashbya Meré.
Video ¿Selena Gomez y Kylie Jenner tienen una rivalidad por un hombre? El drama entre ellas lleva años

Selena Gómez y Taylor Swift causaron polémica porque, según fans que presuntamente leyeron los labios de las famosas, habrían tenido una conversación sobre Kyle Jenner y Timothée Chalamet en la pasada entrega de los Golden Globes 2024.

Según lo que se especuló, la cantante con raíces mexicana se habría acercado a Taylor y su amiga Keleigh Teller para hablar del actor y la empresaria millonaria, pues de acuerdo con los rumores le pidió una foto a Timothée y él se habría negado.

Ante el revuelo que causó el video de las cantantes que se viralizó, Selena finalmente puso un alto a los rumores y reveló el tema de conversación con sus amigas.

¿Selena Gómez habló de Kylie Jenner y Timothée Chalamet?

La actriz reaccionó en Instagram al ver una publicación de E! Online en donde cuestionaban sobre la plática de las famosas.

"A la hora del té, nos encantaría saber si Selena Gómez realmente estaba chismorreando sobre Kylie Jenner y Timothée Chalamet en los Golden Globes de este año".

La intérprete de 'Love You Like a Love Song' desmintió que la menor del clan Kardashian Jenner y su novio fueran el tema de conversación.

"Nooooo, le conté a Taylor sobre dos de mis amigos que conectaron. No es que sea asunto de nadie", escribió sin dar más detalles.

Imagen E! News/Instagram, Getty Images

Timothée Chalamet reacciona a la polémica de Kyle Jenner y Selena Gómez

El actor asistió a la reciente entrega de los Golden Globes 2024 en compañía de su novia, la empresaria millonaria Kylie Jenner. En medio de la ceremonia dejaron ver lo enamorados que están al estar muy cariñosos.

La noche del 8 de enero, un paparazzo del portal de noticias TMZ cuestionó al actor sobre la polémica mientras lo abordaba en las calles de Beverly Hills. En el video se escucha que la reportera le pregunta si era verdad que le negó una foto a Selena Gómez, lo cual desmintió.

También le preguntaron si la relación entre la cantante y él "estaba bien" y contestó: "Sí, por supuesto".

Además, desmintió que Kylie tenga algo en contra de Selena Gómez, lo cual terminaría con la polémica.

