Taylor Swift dona 100 mil dólares a la familia de la mexicana que murió en el desfile de Kansas

Taylor Swift ha demostrado su generosidad al donar 100 mil dólares a la familia de Lisa López-Galván, la mujer que perdió la vida durante el tiroteo en el desfile de los Kansas City Chiefs que se llevó a cabo el 14 de febrero, tras su victoria en el Super Bowl LVIII, la Dj tenía raíces mexicanas.

Familiares de Lisa crearon una página en GoFundMe para recaudar dinero y cubrir los gastos funerarios. La mañana de este 16 de febrero dos donaciones de 50 mil dólares fueron publicadas bajo el nombre de la cantante e iban acompañadas con el siguiente mensaje: "Les envío mi más sentido pésame y condolencias tras su devastadora pérdida. Con amor, Taylor Swift".

La revista Variety reportó que se puso en contacto con el representante de la estrella de la música, quien les confirmó que los depósitos son "legítimos".

Antes de las donaciones de la intérprete de 'Cruel Summer' la meta de 75 mil dólares estaba por cumplirse, pero a tempranas horas de este viernes Taylor superó la cifra y más gente se ha sumado a la causa, por lo cual el fondo recaudado es de más de 257 mil dólares hasta el mediodía del viernes.

Taylor Swift, quien está saliendo con el ala cerrada de los Chiefs, Travis Kelce, no estaba presente en el desfile del miércoles. Actualmente, se encuentra realizando una serie de conciertos en Melbourne, Australia, como parte de su gira 'Eras'.

Los Chiefs confirmaron que todos los jugadores, entrenadores, personal y sus familias estaban a salvo y contabilizados después del tiroteo.

Taylor Swift dona 100 mil dólares a la familia de la mujer mexicana que murió en el tiroteo de Kansas.

¿Quién era la mujer que murió en el tiroteo del desfile de los Chiefs?

Lisa López-Galván, de 43 años, fue baleada mientras celebraba la victoria de los Chiefs en el Super Bowl LVIII junto a su esposo, su hijo adulto y cientos de miles de fanáticos en la Union Station de la ciudad.

Lisa también era conocida como 'Lisa G.' y conducía el programa de radio local 'Taste of Tejano' en la emisora KKFI-FM.

Era madre de dos hijos, tenía profundas raíces en Kansas City y era una de las pocas DJs latinas en la zona.

La descripción en la página de GoFundMe dice: "Ella fue una madre, esposa, hija, hermana, tía, prima y amiga increíble para muchos. Pedimos que continúen manteniendo a su familia en sus oraciones mientras lamentamos la pérdida de su vida".

Además de Lisa, otras veintidós personas resultaron heridas en el tiroteo. Aunque los investigadores aún están tratando de identificar a los responsables, se cree que una disputa pudo haber sido la causa del tiroteo.