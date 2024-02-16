Taylor Swift

Taylor Swift dona 100 mil dólares a la familia de la mexicana que murió en el desfile de Kansas

Lisa López-Galván fue una de las víctimas en el tiroteo del desfile de los Chiefs y la cantante, quien es novia del jugador Travis Kelce, mostró su empatía al hacer una importante donación y enviar sus condolencias.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video El romántico beso de Taylor Swift a Travis Kelce con el que celebraron su triunfo en el Super Bowl

Taylor Swift ha demostrado su generosidad al donar 100 mil dólares a la familia de Lisa López-Galván, la mujer que perdió la vida durante el tiroteo en el desfile de los Kansas City Chiefs que se llevó a cabo el 14 de febrero, tras su victoria en el Super Bowl LVIII, la Dj tenía raíces mexicanas.

Familiares de Lisa crearon una página en GoFundMe para recaudar dinero y cubrir los gastos funerarios. La mañana de este 16 de febrero dos donaciones de 50 mil dólares fueron publicadas bajo el nombre de la cantante e iban acompañadas con el siguiente mensaje: "Les envío mi más sentido pésame y condolencias tras su devastadora pérdida. Con amor, Taylor Swift".

PUBLICIDAD

La revista Variety reportó que se puso en contacto con el representante de la estrella de la música, quien les confirmó que los depósitos son "legítimos".

Antes de las donaciones de la intérprete de 'Cruel Summer' la meta de 75 mil dólares estaba por cumplirse, pero a tempranas horas de este viernes Taylor superó la cifra y más gente se ha sumado a la causa, por lo cual el fondo recaudado es de más de 257 mil dólares hasta el mediodía del viernes.

Más sobre Taylor Swift

Taylor Swift sorprendida, incrédula y ¿hasta abucheada en el Super Bowl?: esto pasó con ella
3 mins

Taylor Swift sorprendida, incrédula y ¿hasta abucheada en el Super Bowl?: esto pasó con ella

Univision Famosos
Los famosos en el Super Bowl 2025: Taylor Swift y más celebridades son captadas así
2 mins

Los famosos en el Super Bowl 2025: Taylor Swift y más celebridades son captadas así

Univision Famosos
La abuchearon y sufrió, pero Taylor Swift termina festejando con un beso a Travis Kelce en el Super Bowl
3 mins

La abuchearon y sufrió, pero Taylor Swift termina festejando con un beso a Travis Kelce en el Super Bowl

Univision Famosos
Céline Dion reaparece en los GRAMMY 2024 tras lucha contra rara enfermedad: Taylor Swift la ignora
3 mins

Céline Dion reaparece en los GRAMMY 2024 tras lucha contra rara enfermedad: Taylor Swift la ignora

Univision Famosos
Selena Gómez toma radical decisión tras la polémica y drama con Timothée Chalamet y Kylie Jenner
2 mins

Selena Gómez toma radical decisión tras la polémica y drama con Timothée Chalamet y Kylie Jenner

Univision Famosos
Selena Gómez revela si habló de Kylie Jenner en los Golden Globes y Timothée Chalamet reacciona
2 mins

Selena Gómez revela si habló de Kylie Jenner en los Golden Globes y Timothée Chalamet reacciona

Univision Famosos
¿Quién es Travis Kelce, el supuesto nuevo novio de Taylor Swift?
3 mins

¿Quién es Travis Kelce, el supuesto nuevo novio de Taylor Swift?

Univision Famosos
*NSYNC se reúne en el escenario de los MTV VMAs a 18 años de su separación
2 mins

*NSYNC se reúne en el escenario de los MTV VMAs a 18 años de su separación

Univision Famosos
Reportan ruptura entre Taylor Swift y Joe Alwyn después de 6 años de noviazgo: esto se sabe
1 mins

Reportan ruptura entre Taylor Swift y Joe Alwyn después de 6 años de noviazgo: esto se sabe

Univision Famosos
Shakira no fue la única: artistas que tuvieron una 'canción de la venganza' para olvidar un amor
4 mins

Shakira no fue la única: artistas que tuvieron una 'canción de la venganza' para olvidar un amor

Univision Famosos

Taylor Swift, quien está saliendo con el ala cerrada de los Chiefs, Travis Kelce, no estaba presente en el desfile del miércoles. Actualmente, se encuentra realizando una serie de conciertos en Melbourne, Australia, como parte de su gira 'Eras'.

Los Chiefs confirmaron que todos los jugadores, entrenadores, personal y sus familias estaban a salvo y contabilizados después del tiroteo.

Taylor Swift dona 100 mil dólares a la familia de la mujer mexicana que murió en el tiroteo de Kansas.
Taylor Swift dona 100 mil dólares a la familia de la mujer mexicana que murió en el tiroteo de Kansas.
Imagen GoFundMe.com

¿Quién era la mujer que murió en el tiroteo del desfile de los Chiefs?

Lisa López-Galván, de 43 años, fue baleada mientras celebraba la victoria de los Chiefs en el Super Bowl LVIII junto a su esposo, su hijo adulto y cientos de miles de fanáticos en la Union Station de la ciudad.

Lisa también era conocida como 'Lisa G.' y conducía el programa de radio local 'Taste of Tejano' en la emisora KKFI-FM.

Era madre de dos hijos, tenía profundas raíces en Kansas City y era una de las pocas DJs latinas en la zona.

La descripción en la página de GoFundMe dice: "Ella fue una madre, esposa, hija, hermana, tía, prima y amiga increíble para muchos. Pedimos que continúen manteniendo a su familia en sus oraciones mientras lamentamos la pérdida de su vida".

PUBLICIDAD

Además de Lisa, otras veintidós personas resultaron heridas en el tiroteo. Aunque los investigadores aún están tratando de identificar a los responsables, se cree que una disputa pudo haber sido la causa del tiroteo.

La policía tiene a dos menores bajo custodia y está investigando si otros estuvieron involucrados.

Relacionados:
Taylor SwiftTaylor SwiftKansas (estado)Travis KelceTiroteosDonacionesPremio Lo Nuestro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD