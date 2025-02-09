Kendrick Lamar echa mano de Serena Williams y Samuel L. Jackson en el Super Bowl: así fue su show

Video Kendrick Lamar era pobre y escapó de las pandillas antes del Super Bowl

Kendrick Lamar tuvo como objetivo llevar el hip hop de Los Ángeles a Nueva Orleans y lo hizo de la mano de dos inesperados invitados durante el Show de Medio Tiempo del Super Bowl de este domingo 9 de febrero.

Las imágenes del Show de Medio Tiempo

"Estoy en el ahora y completamente concentrado en cómo me siento y la energía que tengo ahora, esa es la energía de Los Ángeles para mí", dijo horas antes de subirse al escenario.

El artista tuvo de invitados al actor Samuel L. Jackson, quien se encargó de ir narrando el 'performance', y Serena Williams, quien fue parte del ensamble de bailarines.

Kendrick Lamar presentó un show apoyado de decenas de bailarines. Imagen AP



Además, la cantante SZA, previamente anunciada, se unió a él junto con varias docenas de bailarines.

" Eso es algo que quería llevar a Nueva Orleans y que el mundo vea. Este soy yo. Este es Kendrick Lamar, de 37 años, y todavía siento que estoy elevándome, todavía estoy en un viaje".

El rapero dijo previamente que lo que pretendía era contar una historia sobre el escenario. Imagen AP



El superastro del rap llegó al Super Bowl cuando todavía saboreaba su triunfo en los GRAMMY, donde ganó dos de los premios más importantes de la noche: Mejor Canción y Mejor Grabación del Año por 'Not Like Us'.

Samuel L. Jackson y Serena Williams fueron parte del show de Kendrick Lamar. Imagen AP y Getty Images



Lamar trajo de vuelta el hip hop al terreno de juego en el campeonato de la NFL, donde actuó como artista invitado con Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, 50 Cent y Eminem en 2022.

Lamar abrió el Show de Medio Tiempo del Super Bowl montado en este auto. Imagen AP



Este domingo se convirtió en el primer artista de hip hop en solitario en encabezar el espectáculo.

" Me recuerda a la esencia y la respuesta central del rap y el hip hop y hasta dónde puede llegar", dijo previamente.

SZA fue una de sus invitadas. Imagen Getty Images



"¡Saludos!", fue la manera en que el actor Samuel L. Jackson, vestido como el Tío Sam, presentó a Kendrick Lamar en el Caesars Superdome.

Se trató de una elección creativa, poderosa e imponente del primer artista solista de hip hop en encabezar el codiciado espacio.

Bailarines vestidos de rojo, blanco y azul se unieron a Lamar durante todo el show. Imagen Getty Images



El rapero ganador del Premio Pulitzer montó un espectáculo que comenzó con 'GNX' y pasó a 'Squabble Up'.

Durante poco menos de 13 minutos durante el show, patrocinado por Apple Music y Roc Nation, Lamar dominó el campo.