Kendrick Lamar echa mano de Serena Williams y Samuel L. Jackson en el Super Bowl: así fue su show
Kendrick Lamar fue el encargado de poner la música en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2025 y no lo hizo solo. Esto fue lo que sucedió.
Kendrick Lamar tuvo como objetivo llevar el hip hop de Los Ángeles a Nueva Orleans y lo hizo de la mano de dos inesperados invitados durante el Show de Medio Tiempo del Super Bowl de este domingo 9 de febrero.
Las imágenes del Show de Medio Tiempo
"Estoy en el ahora y completamente concentrado en cómo me siento y la energía que tengo ahora, esa es la energía de Los Ángeles para mí", dijo horas antes de subirse al escenario.
El artista tuvo de invitados al actor Samuel L. Jackson, quien se encargó de ir narrando el 'performance', y Serena Williams, quien fue parte del ensamble de bailarines.
Además, la cantante SZA, previamente anunciada, se unió a él junto con varias docenas de bailarines.
" Eso es algo que quería llevar a Nueva Orleans y que el mundo vea. Este soy yo. Este es Kendrick Lamar, de 37 años, y todavía siento que estoy elevándome, todavía estoy en un viaje".
El superastro del rap llegó al Super Bowl cuando todavía saboreaba su triunfo en los GRAMMY, donde ganó dos de los premios más importantes de la noche: Mejor Canción y Mejor Grabación del Año por 'Not Like Us'.
Lamar trajo de vuelta el hip hop al terreno de juego en el campeonato de la NFL, donde actuó como artista invitado con Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, 50 Cent y Eminem en 2022.
Este domingo se convirtió en el primer artista de hip hop en solitario en encabezar el espectáculo.
" Me recuerda a la esencia y la respuesta central del rap y el hip hop y hasta dónde puede llegar", dijo previamente.
"¡Saludos!", fue la manera en que el actor Samuel L. Jackson, vestido como el Tío Sam, presentó a Kendrick Lamar en el Caesars Superdome.
Se trató de una elección creativa, poderosa e imponente del primer artista solista de hip hop en encabezar el codiciado espacio.
El rapero ganador del Premio Pulitzer montó un espectáculo que comenzó con 'GNX' y pasó a 'Squabble Up'.
Durante poco menos de 13 minutos durante el show, patrocinado por Apple Music y Roc Nation, Lamar dominó el campo.