Sylvia Pasquel responde si no se puede ver ni en pintura con sus hermanos y si Silvia Pinal está grave

Video Las tragedias de la familia de Silvia Pinal: desde violencia, muertes y pruebas de ADN

Sylvia Pasquel se presentó en el hospital de la Ciudad de México en el que desde hace una semana permanece Silvia Pinal a consecuencia de las complicaciones que presentó con una llaga que tiene cerca del coxis, respondiendo sobre las especulaciones alrededor de la salud de su mamá y supuestos problemas familiares.

Sylvia Pasquel dice que lo que tiene Silvia Pinal sí es grave

La mayor de los hijos de la matriarca de la dinastía Pinal declaró, en entrevista con varios medios de comunicación, que la lesión que tiene la llamada ‘última diva del cine mexicano” se le abrió en el mismo hospital luego de permanecer varias horas en una misma posición durante un estudio médico que le realizaron hace unas semanas.

La actriz, de 74 años, agregó que sí se trata de un tema de gravedad por los cuidados que se requieren y la fragilidad de la herida pues cualquiera que sea el método la piel de la primera actriz se puede ver comprometida.

“Sí es grave porque lo tienes que atender a tiempo, es difícil, si las mueves mucho, provocas que la piel se vuelva a abrir, si no los mueves provocas que entonces tengan las llagas, es una llaga que está en el coxis, pero es una herida grande”, dijo en la entrevista publicada la mañana del 4 de marzo en el programa ‘Sale el sol’.

Sylvia Pasquel asegura que la llaga que tiene Silvia Pinal sí es "grave". Imagen Mezcalent



La mamá de Stephanie Salas desmintió las versiones alarmistas que se dieron sobre las supuestas condiciones en las que se había hecho la hospitalización de Silvia Pinal, además, hizo referencia a las razones de la ausencia tanto de ella como de Alejandra Guzmán en el hospital.

“No hubo gritos, no hubo charcos de sangre, ni nada de esa información amarillista que se ha estado dando, lo que hicieron fue que se había abierto la llaga, le hablaron al doctor, estaba mi hermano ahí en México porque yo estaba trabajando en Monterrey y mi hermana estaba también trabajando, entonces mi hermano tomó la decisión de traerla al hospital para hacerle sus lavados quirúrgicos”, declaró.

Sylvia Pasquel desmiente distanciamiento con sus hermanos, Alejandra y Luis Enrique Guzmán

La actriz también desmintió un supuesto distanciamiento con sus hermanos, destacando que las decisiones respecto a los cuidados y la salud de Silvia Pinal las toman entre los tres.

"Ahorita es cuando más unidos tenemos que estar por mi mami, aunque nos quieran separar, y nos quieran decir que nos odiamos y que no nos vemos ni en pintura. Somos hermanos, además, no tenemos por qué tener ese tipo de problemas”, recalcó.

Por último, Pasquel hizo frente a las críticas que ha recibido junto a sus hermanos, Alejandra y Luis Enrique Guzmán por su labor como hijos ante las complicaciones de salud que ha presentado Silvia Pinal.