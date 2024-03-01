Sylvia Pasquel habla del estado de salud de Silvia Pinal tras hospitalización de la actriz

Video Las tragedias de la familia de Silvia Pinal: desde violencia, muertes y pruebas de ADN

Sylvia Pasquel se pronunció sobre el estado de salud de su mamá, Silvia Pinal, luego de que esta fuera nuevamente hospitalizada debido a una escara que le salió desde el pasado mes de diciembre.

La primera actriz, de 92 años, presuntamente acudió a un hospital en la Ciudad de México, el 28 de febrero, a que le realizaran una tomografía, como parte de sus estudios rutinarios.

“Una vez llegando a su casa, comienza a presentar estos sangrados”, por lo cual la internaron para que le realizaran “lavados quirúrgicos”, de acuerdo con lo reportado en el programa ‘Ventaneando’ el 29 de febrero.

Sylvia Pasquel responde cómo está Silvia Pina

Sylvia Pasquel, quien se encuentra en la ciudad de Monterrey, fue cuestionada por la prensa mexicana acerca de la situación médica de Silvia Pinal.

“Está bien, la están tratando”, aseveró en declaraciones presentadas en el canal de YouTube de Poncho Pérez, este 1 de marzo.

“Yo estoy trabajando, no tengo ninguna información de primera mano”, puntualizó. “Para los que están viendo esto: muchas gracias por su preocupación”, concluyó.

Silvia Pinal no sufrió un colapso “grave"

Por otro lado, el productor teatral Iván Cochegrus, amigo de la ‘Diva del cine’, acudió a la clínica en la que ella permanece y brindó pormenores de lo ocurrido.

“Lo que pasa es que esa llaga se le formó aquí, en este hospital. Estamos hablando (que mide) como de 4 centímetros, en (la parte de) la espalda baja”, explicó, según se aprecia en un video publicado en el canal de YouTube ‘El Fernan’ el 29 de febrero.

Al ser cuestionado sobre si es verdad que la herida “le estaba sangrando”, él respondió: “No, no, no. La llaga tarda en cerrar, esa es una situación”.

“Entonces los doctores lo que dijeron es que era mejor que se le pudiera suministrar medicamentos por medio de la misma herida, se le pudiera lavar, para que cierre más rápido y posiblemente le van a suturar también un poco para que ya sea más rápida la recuperación”, agregó.

Después de aseverar que Silvia Pinal está “muy bien” y que no le pasó “nada grave”, Cochegrus expuso que la ingresaron al hospital por “una sencilla razón”.

“A ella ya no es tan fácil encontrarle las venas, por lo que para cualquier estudio la pican, y la pican y la pican, así que mejor le ponen un catéter especial que va directo a su corazoncito y de ahí le suministran todo para las tomografías”, mencionó.

“¿Qué dijo el doctor? ‘No le vamos a estar quitando y poniendo. Mejor de una vez aprovechamos, se queda en el hospital dos días, le hacemos todos los estudios, checamos cómo está su pulmón, cómo evolucionó ya a partir de estos tres meses, se va a casita; y le curamos la herida y le cuidamos’”, relató.

Cochegrus desveló que Luis Enrique Guzmán ha sido quien acompañe a su madre, pues Alejandra “no está en México” y Sylvia “llega mañana” a la capital.