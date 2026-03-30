Muertes de famosos Sylvia Pasquel y Rocío Banquells de luto por muerte de su hermano: “Luchaste como los grandes” Rocío Banquells publicó un conmovedor mensaje en el que destapó que su hermano, José Manuel, “luchó como los grandes guerreros”.



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Sylvia Pasquel y Rocío Banquells están de luto tras la muerte de su hermano, José Manuel Banquells, quien estaba a punto de cumplir 70 años.

La noticia del fallecimiento fue dada a conocer por Mary Paz Banquells, exesposa de Alfredo Adame, por medio de un mensaje de Instagram el pasado 28 de marzo.

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La actriz no detalló cuál fue la causa del deceso y tampoco acompañó la esquela con algún mensaje al respecto.

Rocío Banquells despide a su hermano con emotivas palabras

Aunque Sylvia Pasquel no se ha pronunciado acerca de su pérdida, Rocío Banquells sí dedicó emotivas palabras en la plataforma digital.

“Con mi alma y mi corazón deshechos, te despido hermano. Vuela a los brazos de papá Dios, sé que él te recibe con los brazos abiertos y con amor, porque siempre fuiste un gran ser humano. Vuela alto a los brazos de nuestros amados padres y abuelos”, escribió.

José Manuel, Sylvia, Rocío y Mary Paz son hijos del emblemático actor y director de cine Rafael Banquells, quien perdió la vida en 1990.

La estrella de telenovelas tampoco ahondó sobre qué le sucedió a su hermano, pero dejó entrever que sostuvo una lucha por su salud.

“Ya sé que no estás sufriendo, hermano, y eso me da un poco de paz en mi corazón, pero coño, no encuentro consuelo”, anotó.

“Luchaste como los grandes guerreros, pero caraj… perdimos esta injusta batalla. Te amo, hermano, con todo mi ser y te voy a extrañar como nunca lo imaginamos”, agregó.

Ella le agradeció “por ser tan noble y tan maravilloso” y confesó que “no encuentro consuelo” para su dolor.