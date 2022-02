Sylvia Pasquel aclara si se peleó o no con Alejandra Guzmán por el documental de Silvia Pinal

“Ni en todas las fotos tenemos que estar todos juntos. Luego yo subo una foto con mi hija me dicen: ‘Falta Alejandra’, ‘falta fulano’ y ‘¿por qué no está perengano?’ No es que estemos peleados, pero no en todos los momentos podemos estar juntos, eso es de respetarse. También faltó Stephanie Michelle, Camila, Frida y un friego de gente”, resaltó.