Susana Zabaleta reveló que sufrió acoso al inicio de su carrera: su pago estuvo condicionado

La estrella de ‘Sexo, pudor y lágrimas’ inició su carrera a mediados de los 80, con una variedad de obras de teatro que, eventualmente, le abrieron las puertas a la industria musical y de cine.

Desde que se consagró como una de las artistas más prominentes de México, se ha caracterizado por hablar sin rodeos de temas difíciles, como la sexualidad, política y sus opiniones de otras celebridades.

Por ello, es difícil imaginar que hubo un tiempo en el que se guardó el acoso que vivió por parte de sus compañeros de trabajo. Ahora, relató cómo eran esos malos tratos.





Susana Zabaleta recordó el acoso y malos tratos que vivió al inicio de su carrera

En entrevista exclusiva con el programa ‘Venga la alegría’, la intérprete expresó que se topó con:

“Actores asquerosos, horrendos que te metían mano y no podías decir ‘este p… me acaba de agarrar las nalgas’... No podías decir, porque acuérdate que antes no existía eso, tú calladita te veías más bonita… así era”.



De igual manera, contó que, en una ocasión, un productor (no detalló de qué) condicionó el pago de su trabajo a una cita, pero le puso un alto y prefirió quedarse sin su sueldo:

“Le dije ‘¿cómo que vámonos a cenar?’ (...) Estás pero si bien p…, ¿qué te pasa?, claro que no, quédate con el pago y reviéntatelo hasta que te pudras”.

Susana Zabaleta evitó decir los nombres o detalles de aquellos compañeros que la acosaron a inicios de su carrera, pero también rememoró que algunas actrices la trataron mal.

Hacia ellas no tuvo más que malas palabras y expresó: “unas ya están muertas, qué bueno”.

¿Qué opinas de las declaraciones de la actriz?