Hijos de famosos

Hijo de Susana Zabaleta confiesa entre lágrimas que ha “estado mal”: “Tristeza, soledad”

Matías Gruener se sinceró acerca de sus sentimientos y compartió un emotivo mensaje para alentar a quienes pasen por una situación difícil.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
Video Susana Zabaleta casi pierde a su hijo: intentaron arrebatárselo

Matías Gruener, hijo de Susana Zabaleta, se sinceró sorpresivamente acerca de su estado emocional, el cual, ha pasado por complicaciones.

Este 16 de julio, el artista recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una fotografía en la que aparece con el rostro cubierto de lágrimas.

PUBLICIDAD

“En un mundo donde todos aparentan estar bien, yo vengo a decirte la neta: yo también he estado mal”, escribió al inicio del mensaje con el que acompañó su ‘selfie’.

“Ansiedad, comparación, tristeza, soledad… todo eso también forma parte del camino, aunque nadie lo diga”, agregó.

Más sobre Hijos de famosos

Bárbara Mori habla de su hijo tras él revelar que tuvo intimidad con una amiga de ella: “Lo cabr…”
1 mins

Bárbara Mori habla de su hijo tras él revelar que tuvo intimidad con una amiga de ella: “Lo cabr…”

Univision Famosos
¿Hijo de William Levy presume nueva novia? Esta foto desata sospechas: “Te amo”
0:50

¿Hijo de William Levy presume nueva novia? Esta foto desata sospechas: “Te amo”

Univision Famosos
Manola Diez revive trágico accidente que dejó ciego a su hijo: “Tenía el ojo en la mano”
2 mins

Manola Diez revive trágico accidente que dejó ciego a su hijo: “Tenía el ojo en la mano”

Univision Famosos
Niurka sorprende con reacción a boda de Juan Osorio con su esposa 38 años menor
0:53

Niurka sorprende con reacción a boda de Juan Osorio con su esposa 38 años menor

Univision Famosos
Hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel hace pasar susto a su mamá: “Si me lo operan, me muero”
1 mins

Hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel hace pasar susto a su mamá: “Si me lo operan, me muero”

Univision Famosos
Francisca regresa a Despierta América: sus hijos derriten de ternura al ver a su mamá en TV
0:54

Francisca regresa a Despierta América: sus hijos derriten de ternura al ver a su mamá en TV

Univision Famosos
Marlene Favela, de ¿Quién es la Máscara?, revela la reacción de su hija Bella al verla disfrazada
2 mins

Marlene Favela, de ¿Quién es la Máscara?, revela la reacción de su hija Bella al verla disfrazada

Univision Famosos
Migbelis Castellanos y su esposo bautizan a su bebé: imágenes de la ceremonia
0:50

Migbelis Castellanos y su esposo bautizan a su bebé: imágenes de la ceremonia

Univision Famosos
Francisca por fin muestra la habitación de su hija Raffaella: el detalle a detalle
0:59

Francisca por fin muestra la habitación de su hija Raffaella: el detalle a detalle

Univision Famosos
¿Nodal manda mensajes contra Cazzu que avivan pleito por su hija?: “Monstruo”
0:55

¿Nodal manda mensajes contra Cazzu que avivan pleito por su hija?: “Monstruo”

Univision Famosos

El intérprete reflexionó sobre que “vivimos tiempos donde te juzgan por ser tú, donde todo se ve perfecto en redes, pero por dentro mucha banda se está cayendo a pedazos”.

Siendo empático con quienes pudieran estar atravesando por una situación negativa, él se dirigió a ellos asegurándoles que “no estás solx”.

“Que sentirte mal no te hace débil, te hace humano. Y aunque ahorita todo pese… todo pasa. Siempre pasa”, aconsejó.

Concluyó su misiva agradeciendo por poder compartir esta parte de él, aparentemente refiriéndose a su vulnerabilidad.

Hijo de Susana Zabaleta habla de su estado emocional.
Hijo de Susana Zabaleta habla de su estado emocional.
Imagen Matías Gruener/Instagram

Susana Zabaleta también ha hablado de la salud mental

En el pasado, Susana Zabaleta ha admitido haber padecido depresión en distintas etapas de su vida, una de ellas hace más de una década, cuando se separó de su esposo, Daniel Gruener.

“No sabía que estaba en depresión, sólo quería llorar todo el tiempo, a todas horas, me la pasaba encerrada, así pasé meses”, declaró a El Universal.

“Tuve muchos periodos de depresión, pero en mi época no se hablaba, si lo decías te veían débil. Reconocerlo y aceptarlo no era algo a lo que estaba acostumbrada, todo lo enfrenté sola”, recalcó.

Al recordar su separación, ella aceptó que su estado anímico también dañó a sus retoños, quienes entonces eran unos niños.

PUBLICIDAD

“Para mí fue un gran fracaso porque yo juraba que iba a estar casada para siempre, como la Cenicienta. Llevaba días llorando cuando entró mi hija a mi habitación y me dijo: ‘mamá, a ver, ya párale…’”, narró.

“Ahí entendí que mi depresión también estaba afectando a mis hijos y lo cierto es que las mamás hacemos lo que sea para que nuestros hijos no estén deprimidos. ¿Y qué hice? Fui con un especialista [en salud mental] y me conseguí un novio”, concluyó.

Relacionados:
Hijos de famososSusana ZabaletaFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD