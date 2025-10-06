Susana Zabaleta llama “cochino” a Nodal por “traicionar” a Cazzu con Ángela Aguilar: “El culpable”

Video Nodal le pide “disculpas” a Cazzu públicamente tras su matrimonio con Ángela Aguilar

Susana Zabaleta compartió qué es lo que piensa de Christian Nodal debido a su relación con Ángela Aguilar.

La actriz señaló al sonorense por la supuesta infidelidad que cometió contra Cazzu y defendió a la hija de Pepe Aguilar.

Susana Zabaleta llama "cochino" a Nodal

Fue en entrevista con María Julia Lafuente que Susana Zabaleta se sinceró acerca de la opinión que tiene del alegado triángulo amoroso.

"Sé que Angelita no hizo lo correcto, pero el culpable es Nodal, ¡perdóname!", dijo.

"O sea, el güilo, cochino, pi... floj... es Nodal. Pues sí, es cierto", agregó.

La intérprete de 'Colores en el viento' señaló que sería el compositor quien, en todo caso, le falló a su ex, Cazzu.

"Sí, el que traicionó a su mujer fue él. Angelita no estaba casada", declaró.

En ese sentido, ella pareció abordar las críticas que recibe la llamada 'Princesa del regional mexicano'.

"Pero siempre tendemos a abuchear y a decir: 'La mujer es la que tiene la culpa", ¿no?", expuso.

Aunque Christian y Ángela han sido señalados por supuestamente haber iniciado su romance cuando él aún seguía con Cazzu, este lo ha desmentido.

En una entrevista con Adela Micha, el pasado agosto, el cantautor destapó que comenzó a salir con su ahora esposa seis días después de romper "definitivamente" con la argentina.

Susana Zabaleta apoya a Ángela Aguilar

En semanas anteriores, Susana Zabaleta estuvo involucrada en una controversia luego de que la señalaran porque presuntamente no le había agradado cómo Ángela Aguilar cantó ‘Paloma Negra’ en su show para ‘Los 300 líderes de México’.

Al ser cuestionada por una reportera sobre si "le estaba haciendo caras de fuchi" a su colega mientras la veía en el escenario, la artista reaccionó tajante.