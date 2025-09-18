Video Susana Zabaleta confesó que ningún hombre la había tratado tan bien como Ricardo Pérez

Susana Zabaleta finalmente reaccionó a la acusación de que su novio, Ricardo Pérez, le habría sido infiel.

El señalamiento lo hizo el colaborador del programa ‘Cállate los ojos’, Gabriel Cuevas, en su emisión del pasado 12 de septiembre.

“Usted póngase a serle fiel a Susana Zabaleta porque usted le ha coqueteado […] a Samii Herrera. Yo vi los mensajes”, dijo.

“Susana, yo te lo digo de hermanas: Sí, tu actual pareja le escribe, o le escribió, a su ex estando contigo”, se dirigió a la cantante.

El reportero aseguró que si él muestra “esa conversación”, se “le puede romper el corazón” a la también actriz: “Y no está padre”.

Susana Zabaleta reacciona así ante pregunta se presunta infidelidad de su novio

A días de que lo dicho por Gabriel Cuevas se volviera viral, Susana Zabaleta fue cuestionada al respecto de la alegada indiscreción de Pérez.

Durante un encuentro con la prensa mexicana, el 16 de septiembre, una corresponsal le preguntó directamente: “Salió a la luz que Ricardo se está mensajeando con su exnovia, ¿qué opinión te merece?”.

La protagonista de ‘Sexo, pudor y lágrimas’ reaccionó a la interrogante a la defensiva. Mientras se alejaba, replicó: “¿Ves? ¿Ves? ¿Ves, cómo eres?”.

Y es que, previamente, la intérprete estaba defendiéndose de reclamos porque el comediante, con quien mantiene un romance desde finales de 2023, arremetió contra los medios luego de un percance en el que ella casi se cae.

“Es otra persona. Somos individuos. Pero, me pisaron. Hicieron una burla. O sea, si tú tuvieras un novio y atacaran a [su] novia, ¿cómo crees que va a reaccionar?”, argumentó.

Por su parte, en un comentario de redes sociales, Ricardo negó lo informado por Cuevas: “Que lo sustente. Feliz comparto toda la comunicación que he tenido en los últimos años con esa persona. Le vas a acabar teniendo que pedir perdón a los dos”.

Ex de Ricardo Pérez confirma que él le envió un mensaje

En un comunicado, difundido en su Instagram, Samii Herrera aceptó que Ricardo Pérez se puso en contacto con ella.

“Ese mensaje nunca fue una invitación a comer. Fue una invitación a platicar situaciones que habían salido a la luz. De mi parte, siempre con respeto y sin ningún interés”, escribió, reporta TVyNovelas.