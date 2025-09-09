Susana Zabaleta confiesa la verdad detrás de su reacción al escuchar cantar a Ángela Aguilar
La veterana cantante respondió si es verdad que le hizo “caras de fuchi” a la esposa de Christian Nodal mientras interpretaba la canción ‘Paloma Negra’ en días pasados.
Susana Zabaleta finalmente habló de la reacción que tuvo al escuchar a Ángela Aguilar cantando ‘Paloma Negra’ durante el evento ‘Los 300 líderes de México’, el pasado 3 de septiembre.
En un video, que se hizo viral, la actriz aparece con un gesto serio mientras observa a la esposa de Christian Nodal realizando su presentación.
Luego de que en redes sociales se especulara que a la estrella de 60 años no le había gustado la interpretación de su colega en el medio, ella finalmente destapó su pensar.
Este 9 de septiembre, Susana fue abordada por la prensa mexicana y una reportera le cuestionó directamente si “le estaba haciendo caras de fuchi” a Ángela.
“No es cierto, fui la única que le traté…”, replicó sin terminar su idea, de acuerdo con un video compartido en el canal de YouTube ‘Tony Stars TV’.
Ante la pregunta expresa de cómo califica la voz de la hija de Pepe Aguilar, Zabaleta contestó: “Yo le aplaudí, la verdad”.
Previamente, la pareja de la protagonista de ‘Sexo, pudor y lágrimas’, Ricardo Pérez, aseveró que ella “fue la que más empatizó” con la joven de 21 años.
“Si le preguntan a Ángela, yo creo que lo diría, porque Susana estaba muy cerca, gritó, aplaudió… porque es muy difícil estar en un escenario así”, externó, según Telediario.
Susana Zabaleta “triste” por Ángela Aguilar y Christian Nodal
En esta misma oportunidad, Susana Zabaleta destapó que siente empatía por Ángela Aguilar y Christian Nodal, quiénes han sido blancos de señalamientos desde que revelaron su relación.
“Me da mucha tristeza ver cómo la gente los trata. Son dos grandes artistas que no supieron hacer las cosas bien, pero también es que son muy chiquitos”, indicó.
Un periodista igualmente le consultó si “alguna colaboración juntos” le gustaría, a lo que ella respondió con una sonrisa: “No, gracias”.