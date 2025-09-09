Susana Zabaleta

Susana Zabaleta confiesa la verdad detrás de su reacción al escuchar cantar a Ángela Aguilar

La veterana cantante respondió si es verdad que le hizo “caras de fuchi” a la esposa de Christian Nodal mientras interpretaba la canción ‘Paloma Negra’ en días pasados.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Susana Zabaleta aclara si le hizo gestos a Ángela Aguilar mientras cantaba

Susana Zabaleta finalmente habló de la reacción que tuvo al escuchar a Ángela Aguilar cantando ‘Paloma Negra’ durante el evento ‘Los 300 líderes de México’, el pasado 3 de septiembre.

En un video, que se hizo viral, la actriz aparece con un gesto serio mientras observa a la esposa de Christian Nodal realizando su presentación.

PUBLICIDAD

Luego de que en redes sociales se especulara que a la estrella de 60 años no le había gustado la interpretación de su colega en el medio, ella finalmente destapó su pensar.

Más sobre Susana Zabaleta

Hijo de Susana Zabaleta confiesa entre lágrimas que ha “estado mal”: “Tristeza, soledad”
2 mins

Hijo de Susana Zabaleta confiesa entre lágrimas que ha “estado mal”: “Tristeza, soledad”

Univision Famosos
Susana Zabaleta reacciona a presunto diagnóstico de cáncer: su hijo “da la cara” por ella
2 mins

Susana Zabaleta reacciona a presunto diagnóstico de cáncer: su hijo “da la cara” por ella

Univision Famosos
Lucero defiende a su hija luego de crítica de famosa cantante contra los “‘nepo babies’”
1:18

Lucero defiende a su hija luego de crítica de famosa cantante contra los “‘nepo babies’”

Univision Famosos
Susana Zabaleta casi pierde a su hijo: intentaron arrebatárselo
3:01

Susana Zabaleta casi pierde a su hijo: intentaron arrebatárselo

Univision Famosos
Susana Zabaleta confesó que ningún hombre la había tratado tan bien como Ricardo Pérez
3:01

Susana Zabaleta confesó que ningún hombre la había tratado tan bien como Ricardo Pérez

Univision Famosos
Los hombres que no mantuvieron el amor de Susana Zabaleta
3:03

Los hombres que no mantuvieron el amor de Susana Zabaleta

Univision Famosos
¿Susana Zabaleta tiene un nuevo galán 30 años menor? Todo sobre Ricardo Pérez
1:07

¿Susana Zabaleta tiene un nuevo galán 30 años menor? Todo sobre Ricardo Pérez

Univision Famosos
Hijo de Susana Zabaleta sufrió asalto: quedó grabado en video el angustiante momento
1:45

Hijo de Susana Zabaleta sufrió asalto: quedó grabado en video el angustiante momento

Univision Famosos
Susana Zabaleta reveló que sufrió acoso al inicio de su carrera: su pago estuvo condicionado
1 mins

Susana Zabaleta reveló que sufrió acoso al inicio de su carrera: su pago estuvo condicionado

Univision Famosos
'Sexo, Pudor y Lágrimas 2': conoce la nueva historia y su fecha de estreno
2 mins

'Sexo, Pudor y Lágrimas 2': conoce la nueva historia y su fecha de estreno

Univision Famosos

Este 9 de septiembre, Susana fue abordada por la prensa mexicana y una reportera le cuestionó directamente si “le estaba haciendo caras de fuchi” a Ángela.

“No es cierto, fui la única que le traté…”, replicó sin terminar su idea, de acuerdo con un video compartido en el canal de YouTube ‘Tony Stars TV’.

Ante la pregunta expresa de cómo califica la voz de la hija de Pepe Aguilar, Zabaleta contestó: “Yo le aplaudí, la verdad”.

Previamente, la pareja de la protagonista de ‘Sexo, pudor y lágrimas’, Ricardo Pérez, aseveró que ella “fue la que más empatizó” con la joven de 21 años.

“Si le preguntan a Ángela, yo creo que lo diría, porque Susana estaba muy cerca, gritó, aplaudió… porque es muy difícil estar en un escenario así”, externó, según Telediario.

Susana Zabaleta “triste” por Ángela Aguilar y Christian Nodal

En esta misma oportunidad, Susana Zabaleta destapó que siente empatía por Ángela Aguilar y Christian Nodal, quiénes han sido blancos de señalamientos desde que revelaron su relación.

“Me da mucha tristeza ver cómo la gente los trata. Son dos grandes artistas que no supieron hacer las cosas bien, pero también es que son muy chiquitos”, indicó.

Un periodista igualmente le consultó si “alguna colaboración juntos” le gustaría, a lo que ella respondió con una sonrisa: “No, gracias”.

Relacionados:
Susana ZabaletaÁngela AguilarChristian NodalPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD