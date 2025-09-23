Susana Zabaleta es abucheada y así se defiende: "Eso es misoginia"

Un tenso episodio se vivió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) cuando la actriz y cantante Susana Zabaleta fue recibida por un grupo de comunicadores que, en lugar de hacer preguntas, la abuchearon y le gritaron consignas como “¡Prensa digna!”.

El incidente, capturado en video y viralizado en redes sociales, es una respuesta directa a la polémica desatada por su pareja, el comediante Ricardo Pérez de 'La Cotorrisa'.

La confrontación no se originó con Zabaleta, sino con una serie de acciones de Pérez. Días antes, el comediante arremetió contra la prensa después de que un reportero cuestionara a Zabaleta sobre una supuesta reacción a la presentación de Ángela Aguilar.

La situación escaló cuando Zabaleta tropezó, lo que provocó que Pérez reprendiera a los periodistas por su insistencia. La polémica se intensificó después de que Pérez publicara un video en su canal, junto a su compañero José Luis Slobotzky, en el que se burlaban de los reporteros, lo que avivó la ira del gremio.

Abuchean a Susana Zabaleta y ella responde

Los comunicadores, que esperaban a Zabaleta en el aeropuerto, optaron por una protesta inusual: no le hicieron preguntas y la abuchearon. La actriz, que regresaba de grabaciones, se defendió en un video en su cuenta de Instagram, calificando la acción de misógina. "Eso es echarle la culpa a una mujer, a la pareja", expresó. "Si tienen algo que decir, díganse a Ricardo, yo sigo trabajando y seguiré trabajando”.

"Les dije, 'wow prensa digna'. Sí, todos queremos una prensa digna entonces yo hice prensa digna y me empezaron a abuchear... señoras y señores, eso es misoginia aquí y en todas partes del mundo eso se le llama misoginia y yo no tengo la culpa de los millones y millones de vistas que tiene 'La Cotorrisa', eso es echarle la culpa a una mujer, o sea, a la pareja, si tienen algo que decírselo díganselo a Ricardo. Yo sigo trabajando", dijo en un video compartido en redes sociales el pasado 22 de septiembre.

En un breve intercambio con un reportero, Zabaleta fue contundente sobre su carrera y la de su pareja: "Mi carrera con Ricardo no tiene nada que ver". La actriz también evitó responder a rumores sobre una supuesta infidelidad de Pérez.

Ricardo Pérez defiende a Susana Zabaleta

Por su parte, Ricardo Pérez respaldó a Zabaleta en sus redes sociales, compartiendo el video de su pareja y pidiendo a sus seguidores que promocionaran las próximas fechas de las presentaciones de Susana.

"La prensa digna yéndosele con todo a Susana por una crítica que hicimos nosotros. Rífense poniendo las fechas de Susana en todos los posts de la prensa digna", escribió en Instragram