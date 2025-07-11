Susana Zabaleta

Susana Zabaleta reacciona a presunto diagnóstico de cáncer: su hijo “da la cara” por ella

La cantante fue cuestionada sobre su estado de salud luego de que Francisco Céspedes declarara públicamente que “cuando tuvo cáncer la llamaba todos los días”.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Susana Zabaleta casi pierde a su hijo: intentaron arrebatárselo

Susana Zabaleta reaccionó al presunto diagnóstico de cáncer que habría recibido entre 2022 y 2023 y que el cantante Francisco Céspedes ventiló en una entrevista.

Cuando tuvo cáncer, la llamaba todos los días. No le voy mandar ningún beso pero no entiendo por qué: trabajamos juntos, lo hicimos muy bien y, cuando ella tuvo dificultades en su vida, la llamaba todos los días, preocupado por ella”, dijo él a Ventaneando el 9 de junio.

La reacción de Susana Zabaleta

Durante la presentación musical de su hijo, la cantante fue cuestionada sobre su estado de salud y, aunque evitó hablar del tema y responder a las interrogantes, aseguró que “ni Céspedes va a hacer que deje de ser la noche de Matías”.

“No sean pe**os, hemos trabajado dos años”, expresó ante las cámaras de ‘Venga La Alegría’.

“No. Hoy no existo. Hoy no soy… Es un trabajo de dos años”, agregó. “No ma**n, volteen para allá”, subrayó luego de que uno de los reporteros le preguntara si “estaba bien”.

Hijo de Susana Zabaleta da la cara por ella

Aunque Susana Zabaleta no habló claro sobre los rumores de su salud y optó por retirarse del lugar para evitar los cuestionamientos de la prensa, su hijo, Matías Gruener, desmintió el diagnóstico de presunto cáncer.

“Si no es una cosa que sale de boca de mi mamá, de mi papá, de mi hermana o mía, de la familia Gruener Zabaleta, creo que son puros rumores. Yo estoy aquí para dar la cara y decir que mi mamá está perfecta de salud y ha estado perfecta todo el tiempo”, declaró al mismo medio.

¿Susana Zabaleta tuvo cáncer?

De igual manera, la representante de la intérprete de 60 años, Rossy Pérez, desmintió tajante que Zabaleta hubiera sido diagnosticada con cáncer.

“Obviamente no es real y Zabaleta no quiere dar ni siquiera comentarios porque es seguir dándole cuerda a una campaña de la persona esa que dijimos", alegó, según un mensaje de texto que envió al periodista Gustavo Adolfo Infante.

