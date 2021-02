Reportan suicidio de la hija del líder de Patrulla 81, a tres meses de la muerte del cantante

En el perfil de Facebook que existe bajo su nombre se puede leer aún la última publicación que realizó y que está fechada el pasado 17 de febrero. En el mensaje retrata aparentemente una discordia familiar que involucraba a su madre y a su hermana: "Así se hacen los chismes, como reguero de pólvora. Yo llegué a ver a mi mamá y mi hermana no me dejó verla, quién sabe qué tanto alegaba porque cuando se pone a discutir habla muy rápido. Total: yo le dije 'si está enferma, dámela para llevarla al doc (doctor)' y me volvió a decir '¡no la vas a ver! '".