Muere actor de La Reina del Sur y La Fea Más Bella a los 49 años: lo que se sabe

Video Actor de La Fea Más Bella y Clase 406 tiene cáncer y así reaparece en pleno tratamiento

Conrado Osorio, actor de La Reina del Sur y La Fea Más Bella, murió a los 49 años.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hermano, el periodista deportivo Jhon Jairo Osorio, quien a través de sus redes sociales lamentó su partida.

“Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente. Buen viaje”, escribió en Instagram este 27 de noviembre.

“Me siento orgulloso de ti, de tus películas, de tus terquedades, de tus regaños y de tus enseñanzas. La diste toda. En algún momento seguiremos las conversaciones de hospital… ¡Te quedé debiendo varios cuentos! Te amo, hermano”, agregó sin dar detalles sobre la causa de su deceso.

Así se informó sobre la muerte del actor Conrado Osorio. Imagen Jhon Jairo Osorio / Instagram

Conrado Osorio luchaba contra el cáncer de colon

En mayo de 2025, Conrado Osorio se sinceró sobre su lucha contra el cáncer de colon, enfermedad que le fue diagnosticada en 2023. En ese mismo video, el actor también se sinceró sobre su tratamiento y lo duros que habían sido los últimos meses.

“No han sido días fáciles estas dos semanas, ya que tuve conjuntamente la quimioterapia con la radioterapia. Fue muy duro, muy pesado, sobre todo por el desorden estomacal que es lo que más se altera”, dijo.

“Yo le pido a Dios todos los días paciencia primero y fortaleza: Dios te da fortaleza para aguantar lo que sea”, precisó y, posteriormente, informó que su cáncer de color había hecho metástasis.

Apenas, el 26 de octubre pasado, Conrado Osorio había celebrado su cumpleaños número 49 en una clínica de Medellín, donde permanecía hospitalizado. Aquella ocasión se dejó ver rodeado de su familia y seres queridos.

“En este día que está terminando solo quiero decir: DIOS GRACIAS por tanto, por estos años de vida, por mi familia y amigos, por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación; se siente bonito y llena el alma. DIOS PADRE que se haga tu voluntad”, escribió.

Conrado Osorio celebró su cumpleaños 49 en un hospital de Medellín. Imagen Conrado Osorio / Instagram

¿Quién era Conrado Osorio?

Conrado Osorio era originario de Ecuador, pero su carrera como actor comenzó en Colombia en la década de los noventa.

En 1999 se trasladó a México en busca de nuevas oportunidades profesionales. La telenovela Clase 406 marcó su debut en la televisión mexicana.