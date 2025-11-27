Muertes

Muere actor de La Reina del Sur y La Fea Más Bella a los 49 años: lo que se sabe

El fallecimiento del actor Conrado Osorio fue confirmado por el periodista deportivo Jhon Jairo Osorio a través de sus redes sociales.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Actor de La Fea Más Bella y Clase 406 tiene cáncer y así reaparece en pleno tratamiento

Conrado Osorio, actor de La Reina del Sur y La Fea Más Bella, murió a los 49 años.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hermano, el periodista deportivo Jhon Jairo Osorio, quien a través de sus redes sociales lamentó su partida.

PUBLICIDAD

“Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente. Buen viaje”, escribió en Instagram este 27 de noviembre.

“Me siento orgulloso de ti, de tus películas, de tus terquedades, de tus regaños y de tus enseñanzas. La diste toda. En algún momento seguiremos las conversaciones de hospital… ¡Te quedé debiendo varios cuentos! Te amo, hermano”, agregó sin dar detalles sobre la causa de su deceso.

Así se informó sobre la muerte del actor Conrado Osorio.
Así se informó sobre la muerte del actor Conrado Osorio.
Imagen Jhon Jairo Osorio / Instagram

Más sobre Muertes

Despierta está de luto: muere colaboradora y elemento clave del noticiero, así la despiden
2 mins

Despierta está de luto: muere colaboradora y elemento clave del noticiero, así la despiden

Univision Famosos
Asesinan a la cantante María de la Rosa a los 22 años: el ataque fue como una “emboscada”
2 mins

Asesinan a la cantante María de la Rosa a los 22 años: el ataque fue como una “emboscada”

Univision Famosos
Mauricio Ochmann envía mensaje a Aislinn Derbez tras fallecimiento de su mamá
1 mins

Mauricio Ochmann envía mensaje a Aislinn Derbez tras fallecimiento de su mamá

Univision Famosos
Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo dan primeras declaraciones sobre la muerte de la mamá de Aislinn
1 mins

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo dan primeras declaraciones sobre la muerte de la mamá de Aislinn

Univision Famosos
Encuentran sin vida a exestrella infantil: lo que se sabe del macabro hallazgo
2 mins

Encuentran sin vida a exestrella infantil: lo que se sabe del macabro hallazgo

Univision Famosos
Sebastián Ligarde reporta la muerte de una persona muy especial en su vida tras sufrir accidente
0:57

Sebastián Ligarde reporta la muerte de una persona muy especial en su vida tras sufrir accidente

Univision Famosos
Sebastián Ligarde está de luto y con un "dolor inimaginable": "Sufrió un accidente terrible"
1 mins

Sebastián Ligarde está de luto y con un "dolor inimaginable": "Sufrió un accidente terrible"

Univision Famosos
Gemelas Kessler: revelan su última voluntad morir por "suicidio asistido" y sus herederos
2 mins

Gemelas Kessler: revelan su última voluntad morir por "suicidio asistido" y sus herederos

Univision Famosos
Mikey Rijavec es hallado sin vida en México: el famoso 'influencer' estaba desaparecido
1 mins

Mikey Rijavec es hallado sin vida en México: el famoso 'influencer' estaba desaparecido

Univision Famosos
Actor de Mi Corazón Es Tuyo enfrenta duro momento tras coma y comparte desgarrador mensaje
0:58

Actor de Mi Corazón Es Tuyo enfrenta duro momento tras coma y comparte desgarrador mensaje

Univision Famosos

Conrado Osorio luchaba contra el cáncer de colon

En mayo de 2025, Conrado Osorio se sinceró sobre su lucha contra el cáncer de colon, enfermedad que le fue diagnosticada en 2023. En ese mismo video, el actor también se sinceró sobre su tratamiento y lo duros que habían sido los últimos meses.

“No han sido días fáciles estas dos semanas, ya que tuve conjuntamente la quimioterapia con la radioterapia. Fue muy duro, muy pesado, sobre todo por el desorden estomacal que es lo que más se altera”, dijo.

“Yo le pido a Dios todos los días paciencia primero y fortaleza: Dios te da fortaleza para aguantar lo que sea”, precisó y, posteriormente, informó que su cáncer de color había hecho metástasis.

Apenas, el 26 de octubre pasado, Conrado Osorio había celebrado su cumpleaños número 49 en una clínica de Medellín, donde permanecía hospitalizado. Aquella ocasión se dejó ver rodeado de su familia y seres queridos.

PUBLICIDAD

“En este día que está terminando solo quiero decir: DIOS GRACIAS por tanto, por estos años de vida, por mi familia y amigos, por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación; se siente bonito y llena el alma. DIOS PADRE que se haga tu voluntad”, escribió.

Conrado Osorio celebró su cumpleaños 49 en un hospital de Medellín.
Conrado Osorio celebró su cumpleaños 49 en un hospital de Medellín.
Imagen Conrado Osorio / Instagram

¿Quién era Conrado Osorio?

Conrado Osorio era originario de Ecuador, pero su carrera como actor comenzó en Colombia en la década de los noventa.

En 1999 se trasladó a México en busca de nuevas oportunidades profesionales. La telenovela Clase 406 marcó su debut en la televisión mexicana.

Amarte Es Mi Pecado, La Fea Más Bella, Pasión, En Nombre del Amor, La Viuda Negra y La Reina del Sur fueron otros de los proyectos en los que participó.

Relacionados:
MuertesFamososCelebridadesTelenovelas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bajo un volcán
La noche eterna del Baby'O
Pacto de sangre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX