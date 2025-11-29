Muere famoso cantante de música pop mientras buscaba ayuda médica para su hijo de 4 años

Video Muere actor de 'La Reina del Sur' días después de celebrar sus 49 años

Shpat Kasapi, reconocido cantante de pop-albanés, murió a los 40 años de manera inesperada, el 26 de noviembre en Italia, país al que viajó con su esposa para encontrar un tratamiento médico para su hijo de 4 años.

Albini, hermano de la estrella de la música dijo a Top Channel que Shpat sufrió "un paro cardíaco", luego de experimentar “molestias estomacales y presión en el pecho” mientras estaba en el lugar donde se hospedaban en Bolonia.

También reveló que el artista "una vez tuvo un pequeño problema cardíaco, pero nada grave".

La tarde del 29 de noviembre, la familia informó que Shpat Kasapi tendrá un funeral abierto para que sus seguidores puedan despedirse.

"Su repentino fallecimiento nos ha roto el corazón. Extrañaremos su dulce voz su sonrisa sincera y su presencia que nos infundía paz. Su recuerdo permanecerá imborrable", se lee en el mensaje de Instagram.

"Todos aquellos que deseen dar el último adiós a nuestro amado Shpat son bienvenidos a asistir a su ceremonia".

Se explica que el funeral se llevará a cabo el 30 de noviembre y por la tarde será sepultado en "el Cementerio de la ciudad de Tetovo", en Macedonia.

¿Quién era Shpat Kasapi?

Nació el 1 de mayo de 1985 en Tetovo, Macedonia del Norte, en una familia vinculada a la música.

A principio de la década de 2000 se consolidó con varios éxitos, lo que lo llevó a participar en Eurovisión.

Entre las canciones más conocidas de Shpat Kasapi se encuentran "Valle Kosovare", "A më do?", "Dashni pa limit" y "Aroma e saj".

Le sobreviven su esposa Selvije Jao y su pequeño hijo Roeli.