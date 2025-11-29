Muertes de famosos

Muere famoso cantante de música pop mientras buscaba ayuda médica para su hijo de 4 años

Shpat Kasapi estaba de viaje en Italia junto a su esposa e hijo para asistir a una cita médica para el pequeño de 4 años. El cantante murió de manera sorpresiva.

Univision picture
Por:Univision
Video Muere actor de 'La Reina del Sur' días después de celebrar sus 49 años

Shpat Kasapi, reconocido cantante de pop-albanés, murió a los 40 años de manera inesperada, el 26 de noviembre en Italia, país al que viajó con su esposa para encontrar un tratamiento médico para su hijo de 4 años.

Albini, hermano de la estrella de la música dijo a Top Channel que Shpat sufrió "un paro cardíaco", luego de experimentar “molestias estomacales y presión en el pecho” mientras estaba en el lugar donde se hospedaban en Bolonia.

PUBLICIDAD

También reveló que el artista "una vez tuvo un pequeño problema cardíaco, pero nada grave".

La tarde del 29 de noviembre, la familia informó que Shpat Kasapi tendrá un funeral abierto para que sus seguidores puedan despedirse.

Más sobre Muertes de famosos

A un año de su muerte, hijos de Silvia Pinal habrían cobrado esta millonaria cifra de dólares
1:09

A un año de su muerte, hijos de Silvia Pinal habrían cobrado esta millonaria cifra de dólares

Univision Famosos
“Que se haga tu voluntad”: Conrado Osorio, de La Reina del Sur, publicó último mensaje antes de morir
2 mins

“Que se haga tu voluntad”: Conrado Osorio, de La Reina del Sur, publicó último mensaje antes de morir

Univision Famosos
La historia de José Luis Rodríguez 'El Puma' y su supuesto hijo no reconocido que ya murió
1:26

La historia de José Luis Rodríguez 'El Puma' y su supuesto hijo no reconocido que ya murió

Univision Famosos
Productora de ‘Rebelde Way’ habla por primera vez de la trágica muerte de su nieta de 7 años
2 mins

Productora de ‘Rebelde Way’ habla por primera vez de la trágica muerte de su nieta de 7 años

Univision Famosos
Muere actor de 'La Reina del Sur' días después de celebrar sus 49 años
1:11

Muere actor de 'La Reina del Sur' días después de celebrar sus 49 años

Univision Famosos
Quitan vida a cantante María de la Rosa: audio de emergencias revela escalofriantes momentos
1:03

Quitan vida a cantante María de la Rosa: audio de emergencias revela escalofriantes momentos

Univision Famosos
Hijo de Eugenio Derbez defiende que su padre haya ido al Emmy en pleno luto de Aislinn
0:49

Hijo de Eugenio Derbez defiende que su padre haya ido al Emmy en pleno luto de Aislinn

Univision Famosos
Viudo de la mamá de Aislinn Derbez reveló así su separación antes de la muerte de la actriz
1:06

Viudo de la mamá de Aislinn Derbez reveló así su separación antes de la muerte de la actriz

Univision Famosos
Funeral mamá de Aislinn Derbez: revelan detalles de la íntima despedida, ¿sus hijas ya tienen las cenizas?
2 mins

Funeral mamá de Aislinn Derbez: revelan detalles de la íntima despedida, ¿sus hijas ya tienen las cenizas?

Univision Famosos
Viudo de la madre de Aislinn Derbez revela la causa de su separación de Gabriela Michel
2 mins

Viudo de la madre de Aislinn Derbez revela la causa de su separación de Gabriela Michel

Univision Famosos

"Su repentino fallecimiento nos ha roto el corazón. Extrañaremos su dulce voz su sonrisa sincera y su presencia que nos infundía paz. Su recuerdo permanecerá imborrable", se lee en el mensaje de Instagram.

"Todos aquellos que deseen dar el último adiós a nuestro amado Shpat son bienvenidos a asistir a su ceremonia".

Se explica que el funeral se llevará a cabo el 30 de noviembre y por la tarde será sepultado en "el Cementerio de la ciudad de Tetovo", en Macedonia.

¿Quién era Shpat Kasapi?

Nació el 1 de mayo de 1985 en Tetovo, Macedonia del Norte, en una familia vinculada a la música.

A principio de la década de 2000 se consolidó con varios éxitos, lo que lo llevó a participar en Eurovisión.

Entre las canciones más conocidas de Shpat Kasapi se encuentran "Valle Kosovare", "A më do?", "Dashni pa limit" y "Aroma e saj".

Le sobreviven su esposa Selvije Jao y su pequeño hijo Roeli.

Shpat Kasapi, su esposa Selvije Jao y su pequeño hijo Roeli.
Shpat Kasapi, su esposa Selvije Jao y su pequeño hijo Roeli.
Imagen Selvije Jao/Instagram
Relacionados:
Muertes de famososMuertesHijos de famososCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Desastre en familia
Bajo un volcán
De viaje con los Derbez
Gratis
Cómplices
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX