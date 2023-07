Sofía Vergara y Joe Manganiello se divorcian a 7 años de su boda: ¿hubo pistas de su ruptura?

“Yo viajaba de ida y de vuelta para salir con ella. Y ella acababa de terminar una larga relación, así que la segunda vez que la fui a ver, estaba en el aeropuerto y noté que la revista People me había puesto en la portada de su edición de solteros, algo así como ‘El soltero número 1’, la tomé (la revista) y la guardé en mi mochila. Cuando estaba platicando con ella, le dije ‘Sé que acabas de terminar una larga relación y si necesitas estar soltera, lo entiendo. No me va a gustar, pero lo superaré. Solo necesito saber si de eso es lo que se trata. Pero antes de que me respondas, necesito que veas algo’. Saqué la revista de mi mochila, la puse en la mesa y le dije ‘número uno’. Ella tomó la revista, vi que se estaba saltando mi entrevista y le pregunté ‘¿Qué estás haciendo?’ y me respondió ‘Viendo quién más está en la lista’”.