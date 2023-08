Sofía Vergara y Joe ya tendrían acuerdo por la custodia de Bubbles: "Quiere que sea feliz"

“Ella (Sofía) quería un perro (...), yo no quería un perro, olvidé que estábamos haciendo esto (la adopción) y me gritó ‘Baja, ven a ver a la perra’, dije ‘Dios, va a ser una cosita ladradora, me va a volver loco’. Bajé, una cabecita se asomó de su regazo y caminó hacia mí. La cargo y ella empieza a gruñir a todos los demás, como diciendo ‘aléjate de nosotros, él es mi hombre ahora”, contó Joe Manganiello a ‘The Ellen Show’ en abril de 2022 sobre su primer encuentro.