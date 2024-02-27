Verónica Castro ayudó a Angélica Rivera a alcanzar la fama, ¿por qué se fracturó su relación?

Video Sofía Castro interpreta a Angélica Rivera y recrea icónica escena de 'Mariana de la Noche'

Mucho se ha dicho sobre la relación entre Verónica Castro y Angélica Rivera, quienes antes de ser familia trabajaron juntas en las telenovelas. Incluso, pocos saben que la protagonista de ‘Rosa Salvaje’ fue quien ayudó a ‘La Gaviota’ a alcanzar la fama cuando ésta solamente tenía 17 años.

Así se conocieron

La primera vez que Verónica Castro y Angélica Rivera coincidieron fue en 1986 en la Hacienda de Vista Hermosa, Morelos, lugar donde la primera actriz grabaría el video musical de ‘Macumba’.

De acuerdo con Enrique Caballero, quien durante más de 20 años fue publirrelacionista y fotógrafo de la familia Castro, ’La Gaviota’ también se encontraba en dicho lugar observando con atención el trabajo de la intérprete, quien cautivada por su belleza la invitó a participar en el audiovisual.

“Recuerdo que estábamos grabando un video de ‘Macumba’ en la Hacienda de Vista Hermosa y en ese video iba Angélica (…) De repente, Verónica me pidió que le tomara unas fotos, me dijo: 'mira qué bonita chava, tómale unas fotos’”, contó a la revista Clase en 2019.

Esta primera oportunidad al lado de Verónica Castro le abrió las puertas de la fama a Angélica Rivera, quien guiada por los consejos de la intérprete se inscribió en el concurso ‘El Rostro de El Heraldo’, certamen del que resultó ganadora en 1987.

Fue así como en 1988 la mamá de Sofía Castro hizo su debut en las telenovelas con ‘Dulce Desafío’, historia a la que le siguió ‘Simplemente María’ y ‘Mi pequeña soledad’, donde por primera vez coincidió en los foros de televisión con Verónica Castro.

De la admiración a una supuesta enemistad

El destino de las actrices se volvió a cruzar nuevamente cuando coincidieron en la telenovela ‘Valentina’, de la que José Alberto Castro era productor. Sin embargo, fue en esta época cuando el cariño entre las actrices habría pasado del amor a la enemistad, pues ‘El Güero’ y la ex primera dama de México comenzaron una relación.

“Al principio no (estaba de acuerdo con la relación) porque… no sé, era algo muy personal. Al principio era ‘qué bonita niña y la aconsejaba’ pero después ya era su cuñada y no parte del trabajo de Verónica y, pues, ya era personal”, declaró Caballero al mismo medio.

Luego de 14 años de relación, Angélica Rivera y ‘El Güero’ Castro se casaron el 2 de diciembre de 2004, firmando su divorcio cuatro años después.

Precisamente la manera en la que se dio la separación de Angélica Rivera y el productor de televisión fue lo que detonó la molestia de Verónica Castro, quien en varias ocasiones lanzó duros comentarios en contra de su excuñada ante diversos medios de comunicación.

Incluso, en octubre de 2012, dos años después de que Rivera se casara con Enrique Peña Nieto, la protagonista de ‘Los ricos también lloran’ dejó al descubierto su mala relación con quien fue su cuñada.

“No hay un contacto (con Angélica) porque definitivamente fue agresiva desde el momento en que empezó una relación con el señor Peña Nieto, quien conmigo fue muy correcto. Lo conocí en la boda de Vicente Fernández Jr, pero ella no fue tan correcta, empezó a hablar mal de mi hermano y ni a él ni a mi familia me la tocan. Me habló por teléfono como para amedrentarme y sinceramente no lo iba aceptar y va pa’ tras, con la pena, con mi familia no se pueden meter”, declaró en su página oficial, según información del diario Excelsior.