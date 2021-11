Los romances que Silvia Pinal ha tenido a lo largo de su carrera: desde actores hasta empresarios

Silvia Pinal es sinónimo de talento y dedicación. Desde muy joven inició una carrera, la cual hasta el día de hoy sigue estando vigente. Aunque ya no esté en los escenarios o los sets de grabación, la última diva del Cine de Oro en México acude a eventos sociales y demuestra su pasión por las cámaras.

Los inicios de Silvia Pinal

Silvia Pinal Hidalgo nació en Guaymas, Sonora, un 12 de septiembre de 1931. Sus padres fueron Maria Luisa Hidalgo Aguilar y Moises Pasquel, que trabajaba como director de orquesta en la estación de radio XEW.



Silvia conoció a su padre hasta que cumplió 11 años de edad, aunque no formó un vínculo con su familia. Quien le dio el apellido Pinal fue su padre adoptivo, Luis G. Pinal, quien se casó con su madre cuando la actriz tenía 5 años.

Desde pequeña demostró gran interés por el arte, le gustaba la actuación y el canto. Sin embargo, su padre adoptivo la incitó a que estudiara mecanografía y desde los 14 años comenzó a trabajar como secretaria.

Cargando Video... Sylvia Pasquel desmiente la muerte de su madre Silvia Pinal y manda un contundente mensaje a los detractores



Su primer acercamiento al mundo del espectáculo se debió a un certamen de belleza, en donde obtuvo el título de Princesa Estudiantil de México.

Mientras estudiaba canto, la actriz audicionó para la ópera 'La Traviata’. Aunque no fue seleccionada, su profesor la encaminó a tomar clases de actuación en Bellas Artes. Debutó como extra en la puesta en escena de 'Una noche de verano’ de William Shakespeare. A partir de ahí comenzaron los proyectos, así como los pretendientes de Silvia Pinal.

Los amores de Silvia Pinal

La originaria de Sonora se casó en 1947, a la edad de 17 años, con el actor y director de origen español Rafael Banquells, quien era 35 años mayor que ella. Cabe mencionar que se conocieron haciendo teatro.

El resultado de esta relación fue el nacimiento de la primera hija de la actriz, Silvia Pasquel. El matrimonio llegó a su fin en 1952.

En 1955 obtuvo su primer protagónico en 'Un extraño en la escalera’, en donde compartió créditos con Arturo de Córdoba. Los actores mantuvieron un fugaz romance, el cual tuvo que terminar por situaciones de trabajo.

Años más tarde se casó con el productor Gustavo Alatriste, a quien conoció en una fiesta que ofreció el actor y productor Ernesto Alonso. En su biografía, Silvia Pinal relata la manera en que conoció a Gustavo:

“Yo no fumaba ni lo he hecho, pero sostenía un cigarro en la mano a ver quién me lo encendía, en ese momento vino él a encenderlo”.



Procrearon a la actriz Viridiana Alatriste, quien desafortunadamente perdió la vida en un accidente automovilístico. Ese matrimonio duró hasta 1967.

Emilio Azcárraga Milmo, quien se convertiría en el heredero de una de las televisoras más importantes en Latinoamérica, salió con Silvia ese mismo año, pero ese romance terminó muy pronto, aunque con el paso de los años se hicieron amigos.

Cargando Video... Lili y Raúl creen que Silvia Pinal no está enterada de todo el caso de Frida Sofía y su abuelo

Un par de meses después llegó a su vida Enrique Rodríguez alias “El Güero”, un importante empresario. Desafortunadamente, falleció en un accidente aéreo al terminar su relación con la también productora.

Enrique Guzmán, diez años menor que ella, la llevó al altar a finales de 1967. De acuerdo con lo que Silvia Pinal reveló en su libro 'Ésta soy yo’, los primeros años de relación fueron como una luna de miel, pero los problemas aparecieron después de la llegada de sus dos hijos: Alejandra y Enrique.



Después de vivir al lado del rockero, Silvia Pinal conoció en 1982 a un político del estado de Tlaxcala, de nombre Tulio Hernández. Él conquistó el corazón de la intérprete y se convirtieron en marido y mujer.