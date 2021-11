“Me falta un amante”: Silvia Pinal confesó que a sus 90 años sigue buscando el amor

Silvia Pinal es una de las actrices mexicanas más queridas por el público, debido a su gran trayectoria en cine y televisión. Hoy en día la celebridad tiene 90 años y su edad no es impedimento para seguir sorprendiendo a la audiencia.

Ella brilló en la Época de Oro del Cine mexicano, junto a estrellas como Pedro Infante, María Félix y Germán Valdés ‘Tin Tan’. Durante muchas décadas no paró de trabajar, pero después de varias décadas de una gran carrera tuvo que descansar y enfocarse por completo en su salud.

Familiares de la actriz comparten en redes sociales los momentos al lado de ella y esto sirve como un canal de comunicacion con todos sus fans. De esta manera, se mantienen enterados de lo que ocurre en la vida de Silvia.

Cargando Video... Silvia Pinal celebra sus 90 años y confiesa que tiene novio “guapo y simpático”

Debido al espectacular currículum que posee, la actriz ha recibido el reconocimiento del público por su papel dentro de la industria del espectáculo, por lo que es considerada la última 'Diva’ del cine nacional.

Ver más:

Cargando galería



Lo cierto es que la matriarca del clan Pinal no es una mujer que se quede quieta por mucho tiempo, siempre tiene en mente regresar a los escenarios que la vieron crecer.

Silvia Pinal siempre ha tenido una

vida rodeada de misterio

Algo que durante años ha sido tema de conversación en relación a la vida privada de Silvia son sus romances. En una reciente entrevista para la revista ‘Caras’ habló de varios secretos: afirmó que tiene una vida bastante feliz, pero confesó que algunas veces le hace falta algo.



Detalló que todavía disfruta tener muchos pretendientes y quiere encontrar un nuevo romance en un futuro cercano. Aseguró que está conforme con su vida, aunque señaló que sí tiene algunos arrepentimientos.

Como que de repente me falta algo, no sé qué. No sé si un novio o un amante. No se qué me falta, poquito porque yo no soy muy exigente.

Cargando Video... ¡Silvia Pinal tiene un romance con Pepillo Origel!

Silvia Pinal detalló cuál es la mejor faceta que ha vivido

Durante todos estos años, Silvia ha atravesado por múltiples altibajos y momentos gloriosos; sin embargo, ella considera que lo más importante en la vida es ser una gran mujer.

Mi familia siempre me necesita y es algo que disfruto. Soy una mujer sencilla, que le gusta trabajar porque amo lo que hago, pero también amo ser libre. He tenido la suerte de vivir todo y de sobrevivirlo.

Silvia es considerada un modelo a seguir

Aunque no habló más sobre los hombres que la cortejan, muchas personas han aplaudido su honestidad y la consideran como un modelo a seguir, pues es una mujer que ha formado su camino por sí sola sin ayuda de un hombre.

Con el paso de los años, Silvia Pinal sigue conservando esa sonrisa y buena actitud que la carecterizó desde sus inicios, e incluso su búsqueda del amor no se detiene.