Sylvia Pasquel recordaba así cómo fue ser hija de una estrella tan grande como Silvia Pinal

'La Pinal', como la llamaron siempre, fue una de las figuras del espectáculo más destacadas de México. Musa del cineasta español Luis Buñuel después de rodar una trilogía de películas, entre ellas, 'Viridiana' (1961), que obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

Su inigualable belleza clásica fue inmortalizada por los pinceles del muralista Diego Rivera y traspasó las pantallas cuando trabajó con Pedro Infante, Germán Valdés 'Tin Tan', Gabriel Figueroa y Emilio 'El Indio' Fernández, en los años 1950.

De Guaymas, Sonora, Silvia Pinal comenzó su carrera como intérprete y debutó en el cine cuando tenía 17 años en un pequeño papel en la cinta 'Bamba' (1948) del pionero Miguel Contreras Torres. Un año antes, se casó con el actor Rafael Banquells, con quien tuvo a su primera hija, la actriz Sylvia Pasquel.

En conversación con Univision en 2017, su primogénita describió a su madre como una mujer a la cual "le puedes aprender de todo. Es muy profesional, puntual, disciplinada, afectuosa y una excelente compañera. Es la primera que está vestida, peinada, maquillada. Es la más sencilla de todas, a pesar de ser la gran estrella que es".

Probablemente, si la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas no hubiera descontinuado su premiación durante 14 años, Silvia Pinal sería la actriz con más premios Ariel de la historia. Fue pionera en el teatro musical en México, su programa 'Mujer, casos de la vida real' duró más de dos décadas al aire y fue exitoso en su país, en toda Latinoamérica y en Estados Unidos. Además, en 2014, convirtió el teatro Diego Rivera en el Nuevo Teatro Silvia Pinal.

Pinal fue también directora del DIF de Tlaxcala, diputada y, más tarde, senadora y asambleísta por el PRI (Partido Revolucionario Institucional). Su interés por la política podría haber despertado por su madre María Luisa Hidalgo Aguilar (descendiente, según varias fuentes, de Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador del movimiento de la Independencia de México).

Bromas y bendiciones familiares

Silvia fungió un tiempo como Secretaria General de la Asociación Nacional de Intérpretes (A.N.D.I), de la Asociación Nacional de Actores (A.N.D.A) y fundó la Asociación Rafael Banquells A.C., encargada de proteger a los actores de la tercera edad. Sin embargo, es entre los telones y sets de televisión donde Sylvia Pasquel, su primogénita, guarda los mejores recuerdos de su infancia junto a 'La Diva de México'.

"Como Alejandra (Guzmán) y yo tenemos la voz muy parecida, muchas veces le jugábamos bromas a mi mamá. Nos hacíamos pasar la una por la otra. El día en el que estábamos grabando 'Mujer, casos de la vida real' yo andaba en la empresa (Televisa) vestida de diablo, porque estaba haciendo un programa cómico. Entré al foro como si fuera Alejandra, y mi mamá se la creyó", recordó en la entrevista.

Ahora bien, ser la hija de Silvia Pinal no ha sido un trabajo difícil para la dinastía. Siempre significó una bendición. "Ser hija de alguien importante influye hasta cierto punto. La gente te conoce, sabe quién eres. Pero, si a la hora de que estás en un escenario no das el ancho, pues no das el ancho. Cada quien forjó su carrera solo, con el mejor de los ejemplos", contó Pasquel.

La también actriz nunca recibió consejo alguno de su madre en cuanto a su carrera profesional, pues a 'La Pinal' "no le gusta dar consejos, ni que se los den (ríe)", dijo. "Su compromiso, su forma de ser, lo sencilla que es, ha sido nuestra mejor enseñanza. Su talento, su simpatía, son el mejor consejo y legado que nos deja a todos".

"Cuando cumplimos tres años de estar con mi monólogo por toda la república me hicieron un homenaje por Mexicali. Ella fue la madrina, develó la placa. Se expresó muy bonito de mí. Siempre lo hace, me felicita y dice que le gusto mucho como actriz. Yo se lo agradezco, porque viniendo de esa boca tan sabia, las palabras saben a miel", se sinceró.