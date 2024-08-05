Acusan a Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel de querer “despojar” a su mamá de sus bienes: así se defienden

Video Las tragedias de la familia de Silvia Pinal: desde violencia, muertes y pruebas de ADN

Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel, hijas de Silvia Pinal, aclararon los rumores de que habrían creado la fundación a nombre de la primera actriz para poder autoheredarse sus propiedades.

Fue el pasado 18 de julio cuando las hermanas dieron a conocer que habían firmado los documentos ante un notario para la creación de la Fundación Silvia Pinal A.C.

“Queremos expresarles el orgullo que representa para nosotras, sus hijas, ser parte de este gran evento que pone muy alto el nombre de nuestra madre como la gran mujer y altruista que la ha caracterizado toda su vida”, externaron al respecto.

Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel reciben acusaciones por la fundación de su mamá

Tras el anuncio el 30 de julio, el comunicador Jorge Carbajal, del programa en YouTube ‘En shock’, hizo aseveraciones sobre el tema con base en información que le brindó un licenciado.

“Anduvimos investigando y resulta con que hay varias opciones con que puede funcionar la fundación, una, que debería de ser la original, que es justamente el hecho de ayudar a los demás sin querer sacar ningún tipo de lucro”, dijo.

El presentador indicó que la segunda forma de usar la institución es “recibir donativos y hacernos ‘que la Virgen nos habla’”, lo que resulta en un “negocio para quien la fundó”.

“Pero la tercera, y la que me sonó más cuando hablé con el abogado, se me figura que por ahí va la cosa […] que muchas veces las fundaciones las abren cuando está de por medio la llegada de una gran herencia y que incluya principalmente propiedades”, puntualizó.

Carbajal explicó que, en México, al heredar un inmueble, el gobierno cobra cierta cantidad de dinero en impuestos basándose en el costo del mismo.

“Pero resulta que si yo tengo una fundación y tú decides dejarme tus propiedades cuando te vayas con Dios, entonces en lugar de que se me queden en un testamento, me las puedes dejar como una donación a mi fundación”, señaló.

“Al fin de cuentas van a ser mías las propiedades, pero si me las dejas como una donación para la ‘Fundación de Jorgito Carbajal’, cuando me las entregan, como es una fundación, yo no tengo que pagar nada de impuestos”, añadió.

Él especificó sobre Alejandra y Sylvia: “Pudiera ser que por eso quieren empezar a meter quizá propiedades de ellas dos y hasta de (Iván) Cochegrus, o de doña Silvia Pinal, que ya les dio o les va a heredar, meterlas a la fundación para que se eviten mucha cantidad de dinero”.

Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel niegan acusaciones

Después de que trascendieran estas imputaciones alegadas, Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel emitieron un comunicado para negarlas.

“Nos dirigimos respetuosamente para aclarar los comentarios en la materia a diferentes medios de comunicación, donde declaran una serie de mentiras y calumnias tratando de empañar la labor social que se pretende con la Fundación Silvia Pinal”, anotaron.

Ellas sentenciaron: “La Fundación Silvia Pinal no fue creada para la donación de los bienes de la señora Silvia Pinal, ni para despojarla de los mismos de parte de su familia”.

Además, especificaron que realizarán un trámite ante Hacienda con el objeto social de “brindar apoyo económico en dinero o especie a personas autorizadas para recibir donativos deducibles de impuestos”.

Igualmente negaron que pretendan “trasladar como donación” el cuadro que Diego Rivera pintó de la primera actriz, valuado en alrededor de 3 millones de dólares, según TV Azteca.

Guzmán y Pasquel mencionaron que su hermano, Luis Enrique Guzmán, estuvo de acuerdo en que ellas representaran a la institución.

“Los hechos hablan más que las palabras y si algo ha caracterizado la vida de la señora Silvia Pinal es su labor filantrópica. Nuestro único interés como hermanos es continuar con su misión y su ejemplo”, externaron.

“Nuestra madre está muy contenta de saber que la Fundación llevará su nombre, pero más contenta de saber que se seguirá apoyando económicamente a los pioneros de la industria que tanto lo necesitan”, sumaron.