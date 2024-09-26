¿Silvia Pinal solicitó la eutanasia? Su hija Sylvia Pasquel rompe el silencio

Video Silvia Pinal y Sylvia Pasquel se enamoraron del mismo hombre: el drama que fracturó en su relación

Sylvia Pasquel rompió el silencio sobre la presunta decisión de sus hermanos, Luis Enrique y Alejandra Guzmán, de practicarle la eutanasia a Silvia Pinal.

En entrevista con la periodista Maxine Woodside, la hija de la ‘última diva del cine mexicano’ habló sobre el rumor que se esparció a través de un video en TikTok a principios de septiembre.

PUBLICIDAD

“Ese es un canal, yo ya averigüé, es un canal que se llama ‘World News’, que es de inteligencia artificial y crean sus notas como se les da su gana. Yo te digo una cosa, ¿tú crees, que me conoces de toda la vida, que yo podría siquiera pensar o tener la intención de eutosionar a mi madre?”, cuestionó a la presentadora en el show ‘Todo para la mujer’ de este 26 de septiembre.

“Porque además la nota dice que yo soy la que está proponiendo la situación, y que Alejandra está de acuerdo y que Luis Enrique está de acuerdo, yo te digo una cosa ¿cómo me defiendo de esas cosas?”, agregó la abuela de Michelle Salas.

En ese sentido, Sylvia Pasquel lamentó que el público cayera en noticias falsas como esa, asegurando que ha sido víctima de ataques por toda la desinformación que circula en redes.

“Porque además el público se lo cree, o sea, me ponen unos comentarios, ‘¡ay!, ¡qué poca!, ¿cómo hablas de la vida si quieres matar a tu madre?’, la gente sí se lo toma en serio, la gente sí se lo cree, y crean hate y crean odio, o sea, ¿yo cómo me puedo defender de eso?, si con el pretexto de la libre expresión todo mundo como decía Vázquez Villalobos: ‘dame el nombre y yo invento la infamia’”, dijo la intérprete de 74 años.

Sylvia Pasquel destacó que si bien todo es mentira, tanto ella como sus hermanos desean que Silvia Pinal viva plena y disfrutando de los años que le resten de vida.

“Por supuesto que no (es verdad lo de la eutanasia)", aclaró tajante. "Mi madre está llena de vida, si lo que queremos es que esté feliz y contenta, todos los homenajes que pueda recibir en vida, toda esa inyección de vida, cuando a mi mamá le aplaude su público, la recibe, le gritan que le aman, o sea, eso es lo que yo quiero para mi madre, el tiempo que le quede a mi mamita en esta vida, que Dios decida que ella esté aquí, que lo viva feliz, rodeada de su familia, rodeada de su público que la quiere, que la admira, que la apapacha, que la consciente y de sus amigas”, remató.

PUBLICIDAD

¿Qué es la eutanasia?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Cáncer, la eutanasia es la muerte fácil o sin dolor, o la terminación intencional de la vida de una persona que padece una enfermedad incurable o dolorosa, a solicitud de la misma. Sin embargo, también es llamada la 'muerte por piedad'.