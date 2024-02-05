¿Silvia Pinal sufrió una caída?: esto se sabe sobre su salud

Video Viridiana Alatriste, hija de Silvia Pinal, tuvo un trágico final: así se enteró la actriz del terrible accidente

El pasado 2 de febrero las alarmas en torno a la salud de Silvia Pinal se encendieron, ya que trascendió que la última diva del cine mexicano había sufrido un accidente en su casa.

“Trascendió que doña Silvia se había caído en su casa y que había llegado una ambulancia con intención de llevarla al hospital, pero finalmente no la llevaron. No lo pudimos corroborar porque hospitalizada no estaba”, declaró el periodista Gustavo Adolfo Infante en su programa de YouTube

Más tarde, el comunicador explicó en ‘De primera mano’ que su equipo de trabajo había logrado comunicarse con Efigenia Ramos, asistente y brazo derecho de Silvia Pinal, quien negó los rumores.

“Efi dijo que no, que doña Silvia estaba en perfectas condiciones. Que ‘estaba superbién’, palabras textuales”, señaló.

Este lunes 5 de febrero, el productor Iván Cochegrus declaró al programa ‘Venga la Alegría’ que Silvia Pinal se encontraba “muy bien” de salud y que su único problema era una “llaga que ya se le estaba cerrando”.

“Realmente ella está bien. Es mentira que se cayó. La señora tiene una llaga que ya se le está cerrando, que prácticamente esto fue de los días que estuvo internada en el hospital, no por malos cuidados de sus enfermeros”, manifestó, dejando al descubierto que se le nota lúcida.

Silvia Pinal asegura que se encuentra "estupendamente bien" de salud. Imagen Mezcalent



“Nos pidió el médico que todos los que vengamos le hagamos preguntas en torno a todo, pues para ver cómo está su evolución, pero ella está muy bien. Le acabo de preguntar a qué partido pertenece y me dijo el partido”, sentenció.

Silvia Pinal revela cómo se encuentra de salud

Por último, el productor de teatro compartió con un grupo de reporteros una nota de voz, en la que la misma Silvia Pinal aclaró su estado de salud.