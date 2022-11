Sherlyn disfrazó a su hijo de brócoli, pero a André no le gustó: foto

A lo largo de los dos años que Sherlyn lleva como mami de André, ha demostrado que su gran estilo y sentido de la moda es algo que comparte con su pequeño, quien es todo un fashionista con sus adorables looks.

Más allá del estilazo moderno que André presume en su día a día, el pequeñito también ha enternecido a miles con sus disfraces.

Con dos añitos, André ha lucido una gran variedad de disfraces: desde ser una adorable calabacita o un tierno pollito hasta su disfraz de Chase de ‘Paw Patrol’ con el que celebró su cumpleaños número 2.

No obstante, el más reciente disfraz que lució se aleja de los tradicionales looks de Halloween o de fiestas infantiles, ya que se convirtió en ¡una verdura!

Sherlyn disfrazó a su hijo André de brócoli: foto



El 2 de noviembre de 2022, la actriz de ‘Clase 406’ (que puedes ver gratis en ViX) explicó que en la escuela de su hijo les pidieron que los disfrazaran de algo “healthy” (saludable, en español) y su solución fue convertir a André en nada menos que un adorable brócoli.

Con una playera verde repleta de un esponjoso material que recuerda a este vegetal y un moñito rojo, el hijo de Sherlyn asistió como un brócoli al kínder.

La actriz capturó este momento con una bella foto en donde André, quien suele sonreír casi siempre a la cámara, sale cabizbajo. “¿Qué creen que esté pensando André? Jajajajaja” escribió la actriz al final del mensaje con el que acompañó la imagen.

La pregunta de Sherlyn motivó a varios de sus followers a imaginar qué pensamientos cruzaban por la mente de su hijo con este disfraz.

“Ay ama porque no eres una mamá normal”; “Está pensando: ¿qué estaba pensando mi mamá para disfrazarme de brócoli?”; “Yo quería ser Spider-Man”; respondieron algunos de sus seguidores.



En general, los fans de la actriz de ‘Camaleones’ (que puedes disfrutar gratis en ViX) coincidieron que a André no le gustó su disfraz de brócoli. No obstante, la mayoría señaló que independientemente de ello, su hijo se veía adorable.

“El brócoli no es lo suyo jeje, pero se ve tan lindo”; “A pesar de que no le gustó el disfraz, se ve precioso”; “parece que ser brócoli no le gustó, tan bello André”; “El bebé brócoli más tierno”.



En sus historias de Instagram, Sherlyn también advirtió que su pequeño no estaba muy contento con su disfraz, el cual también incluyó un sombrero que lució la abuela de su hijo.

“André rompió todo nuestro disfraz... A André no le gustó ser brócoli. Creo que es de esas cosas que me va a reclamar cuando sea mayor, pero mis amores, no fue mi culpa. Así lo pidieron en la escuela… Se hizo lo que se pudo, pero creo que le caí muy gorda a André”.



Sherlyn también contó que su pequeñito no fue el único que lució como una adorable verdura. “En el menú pudimos ver un plato de lechugas, una sandía, unas manzanitas, una calabaza”, narró.