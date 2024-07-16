Así fueron los últimos momentos de Shannen Doherty: “Fue sombrío y triste”

Video “Da miedo”: el último mensaje de Shannen Doherty, de ‘Beverly Hills 90210’, antes de morir

Shannen Doherty, recordada por sus papeles en ‘Charmed’ y ‘Beverly Hills 90210’, murió el sábado 13 de julio tras mantener una larga batalla por su salud.

La actriz de 53 años compartió recién el 24 de junio, en su podcast ‘Let’s Be Clear’, que planeaba comenzar la quimioterapia nuevamente con la esperanza de vencer el cáncer de mama etapa 4 que se extendió a sus huesos el año pasado.

Al respecto, su amigo cercano y médico, el oncólogo Lawrence D. Piro, confesó que juntos pelearon “hasta que no pudimos más”.

“En la última conversación que tuvimos, ella estaba en el proceso de darse cuenta de que las cosas habían dado un giro bastante significativo”, contó en entrevista con People, publicada este 15 de julio.

“La plática versó sobre el amor, el apoyo y el cuidado, y sobre seguir luchando. Ella quería continuar con el tratamiento y combatiendo, a pesar de que su estado físico había dado un pequeño bajón. Y así lo hicimos”, agregó.

Shannen Doherty pasó sus momentos finales “haciendo la transición”

De acuerdo con Lawrence D. Piro, Shannen Doherty, pese a su optimismo, se encontró “con una situación limitada de opciones” para curarse debido a “su condición”.

“Las cosas se pusieron mucho más difíciles en las dos últimas semanas, y fue entonces cuando quedó claro que (el asunto) iba en otra dirección”, reconoció.

El médico es uno de los seres amados, incluyendo a su perro Bowie, que estuvo con la intérprete durante sus instantes finales.

“En las últimas horas, ella se encontraba en un lugar donde estaba muy cómoda, durmiendo y haciendo la transición”, narró.

“La habitación estaba rodeada de un selecto grupo de amigos que la estaban cuidando y apoyando mucho. Fue sombrío y triste, pero hermoso y cariñoso”, mencionó.

Para él, lo “más duro de todo” del entonces inminente fallecimiento de Doherty “fue que ella no estaba preparada para irse porque amaba la vida”.

“Lo que la mantenía en pie era el amor por la vida y el deseo de tener más vida. Fue increíblemente doloroso para ella no poder lograrlo”, aseveró.

Shannen Doherty se mantuvo positiva

Tras el deceso de Shannen Doherty, Lawrence D. Piro la recuerda como “una persona muy inteligente” que “fue una participante muy activa en todo su recorrido de salud”.

“En su mente, ella no quería considerar ninguna alternativa que no fuera ‘estábamos superando esto y comprometidos con la vida’”, explicó.

“No hablábamos de lo que eso significaba en términos de tiempo adicional para ella porque no era así como actuaba. Quería vivir cada día no como si fuera el último, sino como si fuera el comienzo de otro capítulo para ella”, sumó.