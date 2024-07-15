Shannen Doherty nunca perdió la esperanza de sobrevivir: se preparaba para trabajar en ‘Charmed’

Video “Da miedo”: el último mensaje de Shannen Doherty, de ‘Beverly Hills 90210’, antes de morir

Shannen Doherty, reconocida por su papel en ‘Beverly Hills 90210’, murió el sábado 13 de julio tras años de luchar contra el cáncer.

La publicista de la actriz, Leslie Sloane, compartió con People que ella “estuvo rodeada de sus seres queridos y su perro, Bowie” al momento de su fallecimiento.

A la intérprete le diagnosticaron cáncer de mama por primera vez en marzo de 2015. Poco más de dos años después, en abril de 2017, ella reveló que había entrado en remisión.

Sin embargo, en 2019, confesó que la enfermedad había vuelto y, al año siguiente, anunció públicamente que padecía cáncer metastásico en etapa 4.

Luego, en junio de 2023, compartió que el cáncer se había propagado a su cerebro, por lo que meses antes, en enero, le realizaron una cirugía para extirparle un tumor en la cabeza.

Para noviembre, dio la noticia de que el padecimiento se había extendido hasta sus huesos, así que continuaba en tratamiento.

Shannen Doherty estaba lista para volver a ‘Charmed’

Pese a encontrarse luchando por su vida, Shannen Doherty estaba decidida a seguir trabajando. De hecho, antes de su deceso, ya tenía un importante proyecto en puerta.

La estrella se preparaba para revivir su época como la hechicera ‘Prue Halliwell’, de la popular serie noventera de fantasía sobrenatural, ‘Charmed’.

Shannen Doherty interpretó a ‘Prue Halliwell’ en la serie ‘Charmed’. Imagen Getty Images

De acuerdo con Us Weekly, ella sería copresentadora en el programa ‘The House of Halliwell: A Charmed Rewatch Podcast’, que se unió a iHeartPodcast.

En un comunicado se especificó que a Doherty se unirían más integrantes del ‘cast’ original, como Holly Marie Combs, Drew Fuller y Brian Krause.

“¿Les encantaron las historias de ‘las brujas’? ¿Qué sucedió realmente detrás de escena de la favorita de culto?”, se indicó en el escrito.

“Desde los poderes especiales hasta los efectos, el reparto está listo para guiarnos a través de uno de los ‘sets’ más comentados de la historia de la televisión”, sentenciaron.

“Luchar contra las fuerzas del mal no siempre es fácil, ¡pero Prue y Piper hacen que parezca endiabladamente divertido!”, sumaron.

Previo a este proyecto, Shannen se mantuvo vigente con su ‘podcast’ ‘Let’s Be Clear’, en el que no sólo hablaba de su batalla, sino también de sus experiencias a lo largo de casi 50 años de carrera.

Shannen Doherty ‘abrazaba la vida’

En noviembre de 2023, Shannen Doherty dejó claro que pese a su condición, tenía la voluntad de seguir siendo productiva laboralmente.

“La gente simplemente asume que eso significa que no pueden andar, ni comer ni trabajar. Te envían a descansar a una edad muy temprana: ‘Estás acabado, estás jubilado’, y no es así”, dijo a People.

“Somos vibrantes y tenemos una perspectiva de la vida muy diferentes. Somos personas que quieren trabajar y abrazar la vida y seguir avanzando”, añadió.