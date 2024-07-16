Shannen Doherty se divorció un día antes de morir: acusó a su esposo de alargar trámite para no ayudarla

Video “Da miedo”: el último mensaje de Shannen Doherty, de ‘Beverly Hills 90210’, antes de morir

Shannen Doherty murió el 13 de julio tras una larga batalla contra el cáncer, pero un día antes de fallecer logró poner punto final a su tormentoso divorcio con Kurt Iswarienko.

De acuerdo con el expediente al que People tuvo acceso, el 12 de julio la actriz firmó un documento para "renunciar a la manutención conyugal".

Además, también aceptó una "disolución por defecto o sin oposición" de su matrimonio, lo que significa que los implicados finalizaron el divorcio "fuera de los tribunales".

"Las partes han celebrado un acuerdo escrito sobre su propiedad y sus derechos matrimoniales o de pareja de hecho, incluida la manutención, cuyo original se está presentando o se ha presentado ante el tribunal", se lee en los documentos a los que tuvo acceso People.

Kurt Iswarienko firmó el acuerdo el 13 de julio, día en que la estrella de 'Charmed' murió de cáncer.

El matrimonio de Shannen Doherty y Kurk Iswarienko

La pareja se casó en octubre de 2011 y la actriz de 'Beverly Hills 90210' solicitó el divorcio en abril de 2023, desde entonces se mantuvieron en una constante pelea en los tribunales.

Doherty alegó a principios de julio que "simplemente no es justo que se le permita a Kurt prolongar nuestro divorcio con la esperanza de que yo muera antes de que él esté obligado a pagarme mientras él continúa viviendo su vida y eludiendo sus responsabilidades hacia su esposa moribunda, con quien estuvo casado durante más de 11 años".

El equipo legal de Kurt Iswarienko negó las declaraciones de la actriz señalando que en octubre de 2023 presentaron un "acuerdo de conciliación" que ella no habría aceptado.

" Kurt no está 'simplemente esperando a que Shannen muera', quiere lo mejor para Shannen y quiere que ambos puedan dejar atrás este caso y seguir adelante".

Shannen Doherty rechazó el acuerdo de divorcio que le propusieron porque "no abordaban sus obras originales creadas durante el matrimonio y su capacidad de ingresos".

Shannen Doherty y Kurt Iswarienko. Imagen Getty Images

¿Cuánto pedía de manutención Shannen Doherty?

De acuerdo con The Blast, la estrella de televisión pedía una manutención de 15,434 dólares mensuales.

Shannen alegó "la pérdida de su seguro médico SAG y una disminución en los ingresos residuales de 'Charmed'". Además, acusó a su expareja de "vivir un estilo de vida lujoso" mientras a ella le "negaba el acceso a sus fondos, a un avión privado y a una casa de vacaciones en Texas".

"Kurt ha estado utilizando el avión, gastando miles de dólares en spas médicos, joyerías, Gucci y en vuelos... mientras que al mismo tiempo afirma que no tiene fondos suficientes para mantenerme", se explica en el expediente.