Shannen Doherty

Shannen Doherty revela que se está deshaciendo de sus cosas por si muere: tiene avanzado cáncer

La actriz de 52 años compartió que ha estado regalando y vendiendo sus pertenencias para que, en caso de que fallezca, alguien muy importante de su vida no tenga que lidiar con ellas. Además, el dinero que junte lo usará en un importante anhelo.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Shannen Doherty comparte buenas noticias sobre su lucha contra el cáncer: dice que es "milagroso"

Shannen Doherty reveló que, mientras sigue con su batalla contra el cáncer de mama en etapa 4 que padece, está realizando preparativos por si llega a morir.

La actriz de 52 años, popular por su aparición en las series ‘Beverly Hills 90210’, confesó que la lucha para recuperar su salud la impulsó a “hacer un balance” de su existencia.

Shannen Doherty se deshace de sus cosas por si muere

Shannen Doherty compartió que ha estado regalando y vendiendo sus pertenencias en un esfuerzo por facilitarle las cosas a su madre, Rose Elizabeth, si no logra superar su enfermedad.

“Mi prioridad en este momento es mi mamá, sé que va a ser duro para ella si yo fallezco antes”, afirmó en el episodio de su podcast ‘Let’s be clear’ de este 1 de abril.

“Como va a ser tan difícil para ella, quiero que otros aspectos sean mucho más fáciles. No deseo que tenga un montón de objetos con los que lidiar”, agregó.

Shannen Doherty y su madre, Rose Elizabeth.
Shannen Doherty y su madre, Rose Elizabeth.
Imagen Getty Images y Shannen Doherty/Instagram


La intérprete reconoció que no tiene la intención de que, si falta, su progenitora esté desconcertada sobre qué hacer con “cuatro unidades de almacenamiento llenas de muebles”.

Al decidir traspasar todo el mobiliario y dejar su residencia en Tennessee, Doherty dijo que sintió que estaba “renunciado” a su sueño de construir un centro de rescate de animales y “tirando la toalla” en su pelea para vencer la afección.

Pero, luego de soprepasar el dolor inicial, ella se dio cuenta que está haciendo “lo correcto” ya que así ayudará a las personas que dejará atrás “a tener una transición más limpia y sencilla”.

Shannen Doherty anhela viajar con su mamá

La estrella de ‘Charmed’ aceptó, además, que obtener ganancias por los objetos será bueno porque así podrá viajar a diferentes sitios con su madre y “construir recuerdos diferentes”.

“No necesito esto, realmente no me trae ninguna gran felicidad, pero lo que sí me da alegría es llevar a mi mamá a los lugares que siempre quiso ir”, sentenció.

Lo mejor, considera, es que esas ‘escapadas’ se financiarán con recursos distintos a los de su patrimonio: “No voy a rebuscar en el dinero de mis ahorros que va a asegurar que todos en mi vida estén atendidos una vez que yo haya muerto”.

Shannen Doherty continúa su batalla contra el cáncer.
Shannen Doherty continúa su batalla contra el cáncer.
Imagen Shannen Doherty/Instagram


En su relato, ella recordó que doña Rose Elizabeth estaba emocionada cuando visitaron Italia tiempo atrás, pues “tenía lágrimas cayendo por su rostro porque nunca pensó que vería eso”.

La artista admitió que reducir “la basura” asimismo resulta en su beneficio: “Estoy limpiando artículos para poder tener una mejor calidad de vida”.

Shannen Doherty, a quien le diagnosticaron cáncer de mama por primera vez en 2015, desveló el año pasado que este hizo metástasis y se extendió primero a su cerebro y después a sus huesos.

Shannen Doherty

