Shannen Doherty, de 'Beverly Hills 90210', da "milagrosa" noticia sobre su lucha contra el cáncer

Video Shannen Doherty planeó ella misma su funeral: hizo una lista de famosos que no quería que asistieran

La actriz Shannen Doherty, conocida por su papel en la serie 'Beverly Hills, 90210', compartió una esperanzadora actualización sobre su lucha contra el cáncer de mama en etapa cuatro.

En su podcast “Let’s Be Clear”, Doherty reveló que su radioncólogo, el Dr. Amin Mirhadi, le recetó una nueva infusión contra el cáncer. Después de cuatro tratamientos, no vieron ninguna diferencia y su equipo médico quiso que intentara algo más, pero ella decidió seguir con la misma infusión.

Después del sexto o séptimo tratamiento, vieron que estaba funcionando y que estaba rompiendo la barrera hematoencefálica. Doherty describió la respuesta de su cuerpo a la nueva infusión como un “milagro” y dijo que le dio una nueva esperanza para el futuro.

Shannen Doherty fue diagnosticada por primera vez con cáncer de mama en 2015 y entró en remisión en 2017 después de recibir quimioterapia. Sin embargo, el cáncer regresó como etapa cuatro en 2019 y se ha extendido a su cerebro y huesos.

La actriz de 'Beverly Hills 90210' no quiere morir

A pesar de los malos pronótiscos que le han dado los doctores, Doherty ha mantenido una actitud positiva y seguido luchando contra la enfermedad.

"Lo que me gusta decirle a todos, incluyéndome a mí, es que se trata de seguir adelante durante los próximos dos, tres, cuatro y cinco años, porque en ese período habrá otro nuevo protocolo, un nuevo ensayo clínico. Siempre hay algo. Así que simplemente estamos tratando de llegar a ese punto", dijo a la revista People, en noviembre de 2023.

Shannen Doherty confesó que, aunque no le teme, no quiere morir: "Sé a dónde voy. Conozco a las personas que voy a ver. Creo que le tendría miedo a la muerte si no fuera una buena persona, pero lo soy. No quiero morir, esa es la diferencia. No tengo miedo de morir. Simplemente no quiero morir, como siempre".

Shannen Doherty y su historia con el cáncer

La protagonista de 'Beverlly Hills 90210' fue diagnosticada cáncer de mama en 2015. Dos años después, en 2017, dijo a People que la enfermedad había entrado en remisión después de haberse sometido a una serie de quimioterapias y radioterapia.

Pero el cáncer volvió en 2020 e hizo metástasis en su cerebro y huesos, convirtiéndose en "cáncer en etapa cuatro", detalló la revista.