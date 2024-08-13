¿Shannen Doherty y Luke Perry de 'Beverly Hills 90210' tuvieron un romance? Su especial relación

Shannen Doherty y Luke Perry: amor en pantalla

Shannen Doherty y Luke Perry marcaron un hito en la televisión de los 90 al interpretar a Brenda y Dylan en la serie juvenil ‘Beverly Hills 90210’. Esta serie fue en su momento considerada progresista, por primera vez los adolescentes retrataban situaciones complejas como el alcoholismo, el embarazo no deseado y las drogas.

Aunque esto se volvió común en televisión más adelante, ‘Beverly Hills 90210’ fue una de las primeras series en atreverse a tocar los tabúes. Pero no todo era oscuridad, al contrario. Si algo caracterizó este programa fue su énfasis en los primeros amores, los amores de juventud y todo lo que conllevan. Este fue el caso de Brenda y Dylan y los actores que los interpretaron: Shannen y Luke.

En la serie, Shannen interpretaba a una joven rebelde -como ella misma lo fue en la vida real- y Luke a un joven melancólico y enamoradizo.

Aunque esta fue una de las parejas más icónicas de ‘Beverly Hills’, no permaneció junta durante toda la serie, pues Shannen se salió del cast.

Esta abrupta salida se debió a que Shannen tenía conflictos con varios de sus compañeros de escena, además de que era sumamente impuntual. Aunque Shannen se fue con tristeza, hubo algo de ‘Beverly Hills’ que se quedó con ella hasta décadas después: su amistad con Luke Perry.

La relación de Shannen Doherty y Luke Perry: su cercana amistad en la enfermedad

La amistad, como cualquier otra, tuvo momentos de mayor y menor cercanía. Los actores no eran tan íntimos cuando una terrible noticia sacudió la vida de Shannen: se le detectó, por primera vez, cáncer de mama. En una entrevista se le preguntó a Luke qué pensaba al respecto, y confesó que ella aún no le contaba, pero él lo sabía y pensaba mucho en ella.

“Ella es valiente, es una guerrera. Está en mi corazón”.



Afortunadamente, los actores volvieron a encontrarse y su amistad se volvió más cercana que cuando eran jóvenes. Shannen aún luchaba con su enfermedad cuando Luke volvió a buscarla, eran ahora, en palabras de la actriz, “más viejos y sabios”. Aunque la conexión había quedado intacta.

La muerte de Luke Perry: así reaccionó Shannen Doherty

Shannen y Luke comenzaron a pasar más tiempo juntos, incluso se preguntaron en qué proyecto podrían colaborar para volver a trabajar en pantalla como cuando se conocieron.

En 2017, Luke se integró al elenco de la serie ‘Riverdale’, de Netflix, donde interpretaba al padre de Archie Andrew. Perry quería convencer a los productores de darle un rol a su querida amiga Shannen, pero ellos dijeron repetidas veces que esto no era posible. Entonces, de la manera más repentina, sucedió la tragedia.

Luke Perry murió en marzo de 2019 de un derrame cerebral. Shannen quedó desolada.

"Ayer por la mañana recibí una llamada telefónica que me devastó. Estoy luchando con esta pérdida y tengo dificultades con mis pensamientos… Pero, mi corazón está con su familia y amigos que fueron bendecidos por su luz en sus (y en mi) vidas. Procesar esto es imposible ahora mismo"

Shannen Doherty cumplió la promesa que le había hecho a Luke Perry

Shannen se despidió de su amigo de la forma más conmovedora, y es que los productores de ‘Riverdale’ la buscaron para protagonizar un homenaje al fallecido actor. Se trató de un episodio en el que el personaje de Luke fallece tras ayudar a una mujer en la carretera. La mujer, encarnada por Shannen, dice que siempre estará agradecida con él, y le dedica una oración.

Años más tarde, en 2024, Shannen falleció debido al cáncer contra el que llevaba tantos años luchando. Murió a los 53 años, un año más grande que su querido amigo, Luke Perry, quien partió a los 52. Fans de ‘Beverly Hills 90210’ encuentran consuelo en que esta pareja estará junta de nuevo.